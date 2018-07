Cuccioli: "Cada día es y será más difícil esconderse de la AFIP"

Impuestos

08-07-2018 El titular del organismo recaudador anticipó los controles que vienen y la conformación de un equipo que investigará a los grandes grupos económicos

Leando Cuccioli, el titular de la AFIP desde el pasado mes de marzo, anticipó que el organismo recaudador tiene medidas en carpeta para reforzar su capacidad de control.



"Cada día es y será más difícil esconderse de nosotros", advirtió en una entrevista a La Nación.

"Estimamos que hay un 35% de evasión, dependiendo del tributo. En un país desarrollado la evasión ronda el 15%, con lo cual esa es la brecha a la que podríamos aspirar en el largo plazo. Yo creo que es posible ponerse un plan ambicioso de cinco o seis años para reducir la evasión en un 5%, que sería el equivalente a un punto o un punto y medio del PBI. Unos $150.000 millones. Ese es el tamaño de lo que podríamos salir a buscar en los próximos cinco años", detalló Cuccioli.

Sobre por qué cuesta tanto bajar los niveles de evasión en la Argentina, el administrador explicó: "Un tema es la formalización que aún no hay en ciertas cadenas de valor, donde por mucho tiempo hubo esquemas operativos que han actuado en la informalidad. Cuando vemos por ejemplo la carne, donde cambiamos el esquema de control hace menos de un año, pasamos de un cumplimiento del 30% al 70%".

Por otra parte, destacó el rol de la inversión en nueva tecnología para llevar adelante la formalización de la economía.

"Es clave. El mayor problema hoy de evasión en la Argentina es la factura electrónica apócrifa. Es decir, facturas truchas en las que empresas toman como crédito de IVA servicios que supuestamente compraron, pero que nunca existieron. Eso es todo digital, y por eso el tema de la tecnología es fundamental para la reducción de la evasión, porque te permite el cruce de datos y te permite mecanismos de recepción de cantidades físicas y de cantidades monetarias del contribuyente que te permite cruzar datos, y ver que algo no estaba cerrando", señaló a La Nación.



Nuevos controles

De cara al año próximo, el administrador anticipa una "batería" de medidas.



"A nivel internacional, el tema de luchar contra la no declaración de activos argentinos en el exterior continúa sin detenerse y eso es intercambio de información. Nosotros recibimos este año, por primera vez, 35.000 cuentas de argentinos en el exterior. Eso no lo aprobé yo, sino la OCDE. Estamos firmando con cada vez más autoridades tributarias para saber dónde tienen la plata los argentinos, para que tributen en la Argentina. Yo no tengo problema de dónde tienen el dinero, mi gran preocupación es que estén tributando en el país lo que deben tributar. Eso avanza en forma irremediable", razónó.



En cuanto a la tributación de los grandes grupos económicos, admitió que es algo "mucho más complejo".



"La gran evasión se esconde en mecanismos sofisticados. Eso requiere el trabajo de un equipo especial", indicó.

Y adelantó: "En lo doméstico, hay muchas industrias en las que vamos a avanzar con más controles. Como hicimos con el sector de la carne porcina o bovina, se vienen los sectores avícola, lácteo, azucarero, de la yerba mate y frutihortícola. En todos tenemos planes para avanzar en el control sistémico".

Al ser consultado sobre si cree que deben existir penas más severas para los grandes evasores, opinó que "con la reforma tributaria se han adaptado los umbrales en los cuales cambia el tipo de pena".



"No creo que sea necesariamente una cuestión de pena. Lo que importa, más allá del tamaño, es darle cierre a un caso con una condena. Creo que en la sociedad argentina este sentimiento de falta de Justicia tiene que ver con que las cosas no terminan de cerrarse. La gran diferencia la hace que haya una pena y que se cumpla. Esa es la gran diferencia entre otras naciones y la nuestra", añadió en diálogo con La Nación.

Por otra parte, señaló que cree en una AFIP "técnica", con menos tintes políticos. "No debe discriminar a ningún tipo de contribuyente o creencia, y la gente de adentro es así. De las 21.227 personas que trabajan, la gran mayoría es gente de carrera que lo que busca es luchar contra la evasión. Independientemente de quién está en el poder", concluyó.