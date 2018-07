Roque Fernández: "Si Macri cumple el acuerdo del FMI, dará vuelta la economía y ganará las elecciones"

Economía

08-07-2018 Para el exministro de Economía, el optimismo retornará al país si el Gobierno es capaz de mostrar que baja el déficit fiscal a 1,3% del PBI en el año 2019

fue presidente del Banco Central y luego, en reemplazo de Domingo, durante la presidencia de Carlos Menem. Hoy, ve con buenos ojos el acuerdo con el FMI y pronostica que"Mi visión es que si el Gobierno ejecuta con mucha precisión el, no tengo dudas de que hacia fin de año la economía cambia.y el humor de la gente también", dijo Fernández en una entrevista a Clarín."Macri da vuelta la economía y", enfatizó. "El esfuerzo del Gobierno de, diciendo que se va a crecer 20 años o habrá una inflación de 15% o menos, es percibido en el sector político y en el ámbito de las comunicaciones como una. Pero los profesionales de la economía, inversores, economistas, bancos, empresas, académicos, miran los. Y prestarán más atención al grado de cumplimiento del acuerdo con el FMI que a lo que diga el Gobierno ", agregó el economista.Sin embargo, también señaló que "la gente vive el día a día, ve el dólar subiendo y las tasas altas. No tiene por qué advertir que la economía cambia completamente si ocurre un". Al ser consultado sobre qué pasará cuando el Gobierno finalmente logre cumplir con las metas del FMI, Fernández anticipó que "las tasas de interés se desplomarán,". Y detalló que esto ocurrirá "el trimestre del año que viene. Pero si a fin de año estamos con dudas sobre el 1,3% de déficit para 2019, no veremos mejoras".Acerca de por qué la economía macrista atraviesa una crisis , el economísta opinó que hubo demasiado "optimismo"."Pensaron que ese acceso a los mercados se mantendría. Sí hubocon el manejo de la: no la hubiera aumentado a más del 55% del PBI como se hizo en un lapso tan breve. Argentina no tiene tolerancia a la deuda. Entramos en default cuando era 40% del PBI", detalló a Clarín. Por otra parte, sobre la, opina que llegará la calma al mercado . ", como el cuerpo de uno al hacer ejercicio físico. El componente del pánico, la ansiedad y ver el futuro negro, se agota. En un momento no hay más pesos para demandar dólares. A mí me pasó con el Tequila. Contaba cuántas reservas me quedaban antes de irme a casa". En este sentido, indicó que el nivel del dólar a $28 "está cómodo, pero", según consigna Clarín.Y agregó: "Si lase mantiene en estos niveles habrá que acompañar. Volver a generar la expectativa de que si atrasa no sería aconsejable”.Sobre el uso de la tasa de interés para frenar el dólar, Fernández tiene sus reparos: “Me parecería bien si el tipo de cambio se queda tranquilo porque se verifica que Argentina cumple con su programa fiscal. Peropara tranquilizar el dólar sería una