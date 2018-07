Ecolatina: la inflación se acelera y alcanzará, al menos, el 30% en 2018 si no hay "nuevos saltos del dólar"

Finanzas

09-07-2018 Según un informe, este año el alza de precios rozará la cota máxima acordada con el FMI de 32%. Afirma que no se trasladó aún toda la suba del dólar

Lay alcanzaráeste año, por lo que el alza de precios rozará la cota máxima acordada con el FMI de 32% para el 2018, indica un informe publicado por la consultora Ecolatina.Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Gran Buenos Aires (GBA) elaborado por Ecolatina, se acumuló unLaexplicó la aceleración de laen el, y ella fuerte suba del"Lasen la segunda mitad del año: todavía no se registró todo el traslado a precios de la reciente depreciación cambiaria", indica el informe."Asimismo, más temprano que tarde, tendrá lugar un: la reapertura de paritarias y los reclamos de las empresas del sector energético por recomponer la suba de costos producidas por el salto del dólar , dan cuenta de que lasincluso si perdura la tregua cambiaria", alerta.Es decir, indica que si no se materializan nuevos saltos del dólar en lo que resta del año, la. Como resultado, acumularía 30% a diciembre de 2018, por encima del centro de la meta (27%) acordada con el FMI y apenas por debajo de la cota máxima (32%).De esta forma, laen los primeros, superando en más de 5 puntos porcentuales la media anual del período 2008-2015."Cabe destacar que la administraciónacumulado durante esos ocho años", aclara Ecolatina.La meta de inflación acordada con el. Asimismo, para no tener que enfrentar a la Junta Ejecutiva del Fondo la suba de precios debería ser inferior a la cota máxima (21%).Para finalizar, alerta que "la ambiciosa meta de reducción del déficit primario Nacional en 2019impulsará nuevos ajustes tarifarios. Asimismo, la necesidad electoral de recomponer la caída del salario real sufrida este año, impulsará al alza el costo laboral. Por ende, es probable que elacordada con el FMI (21%)".