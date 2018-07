Basavilbaso: “No hay ninguna instrucción del FMI sobre las jubilaciones”

Economía

09-07-2018 La Anses representa el 40% del gasto primario del país, pero su titular afirmó que el Fondo Monetario Internacional no impuso achicar su presupuesto

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, indicó que en el acuerdo por tres años entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se acordó bajar el gasto público al 1,3% del PBI para 2019, no hubo condiciones respecto a recortar jubilaciones.

"No hay ninguna instrucción del Fondo respecto del sistema jubilatorio. Lo único, que es de dominio público, es esto de la contabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que nos permite activar las amortizaciones. Además, la ley de Reparación Histórica le dio un uso al FGS, que es pagar estos reajustes", indicó en una entrevista al diario La Voz.

El titular de la Anses agregó que, a futuro, los cambios previsionales ya hechos mejorarán la sustentabilidad del sistema y aseguró que la edad jubilatoria de la mujer no está en discusión.

Las especulaciones sobre estos recortes se deben a que hoy la Anses representa el 40% del gasto primario del país y, al menos, la mitad del déficit fiscal de Argentina se explica porque al sistema previsional no le alcanzan sus recursos genuinos: impuestos específicos, aportes y contribuciones.

A la vez, defendió la implementación de la Reparación Histórica a los jubilados, y aclaró que no se ha frenado y que los cambios previsionales ya hechos mejorarán el sistema a futuro.

"No se ha frenado la Reparación Histórica, todo lo contrario: el acumulado este año va a ser más alto que el pasado porque fuimos incluyendo jubilados y en ningún momento frenamos. La Justicia está homologando los acuerdos mucho más que el año pasado, la realidad es que no tenemos ningún tipo de restricción. Quedan sólo 325 mil jubilados sin decidirse", graficó Basavilbaso.

Y aclaró que "no tenemos ninguna restricción ni ningún pedido para ralentizar la Reparación Histórica. Lo que hicimos en 2017 fueron estos pagos abreviados porque -en nuestra opinión y en la del Congreso- tenían que tener un pago adelantado por edad, por problemas de salud o vulnerabilidad. En esos tres casos hicimos un reajuste automático. Es más, se están homologando más casos y se están firmando más acuerdos que antes. Incluso, la litigiosidad está bajando, estamos en unos tres mil juicios nuevos por mes, cuando otros años estaba en ocho mil mensuales".

Para ello, sostuvo que Anses tiene mil abogados que "trabajan día y noche y nunca llegaban a resolver manualmente. Había juicios de 30 años y hoy, 1,25 millones de familias tienen una respuesta. En el año más alto del kirchnerismo se resolvieron 40 mil juicios".

Respecto a cómo se piensa la operatoria actual, el funcionario indicó que el sistema es "cantidad por un precio: ahora tenemos que las jubilaciones nuevas salen como tiene que ser: quienes no tienen los aportes hechos no se jubilan como una persona con aportes".



Es decir, dijo que tienen una pensión que la paga el Tesoro, y las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años.



"Además, está aumentando la edad promedio de la jubilación por esta posibilidad voluntaria de trabajar hasta los 70, y cambiamos la forma de movilidad a un esquema muy razonable, que protege al jubilado de que no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. El Estado argentino gasta el 50% de su presupuesto en Anses. El esfuerzo es enorme, pero nadie cree en el sistema jubilatorio. Va a tomar un tiempo, no se cambia de un día para el otro, pero ahora todos los nuevos no tienen necesidad de hacer un juicio y de quienes lo tenían hecho, la mayoría está resuelto. Quizá uno lo ve a la distancia y no toma dimensión, pero son cambios más profundos", finalizó en la entrevista a La Voz.