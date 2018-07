El truco para averiguar qué aplicaciones son capaces de leer tu correo de Google

Tecnología

09-07-2018 El descubrimiento de que Google pudo "espiar" tus mails y que algunas apps pueden acceder a tu cámara, micrófono y hasta hacer capturas de pantalla sin consentimiento, ha alertado a los usuarios. Cómo mantener a salvo tu privacidad

Un estudio de un grupo de investigadores de Massachusetts advirtió que hasta 9.000 aplicaciones contaban con permiso para acceder a la cámara y al micrófono del teléfono; incluso algunas, como GoPuff, enviaban capturas de pantalla a dominios pertenecientes a terceros, informó el diario español ABC.

Y The Wall Street Journal publicó hace unos días que desarrolladores de aplicaciones relacionadas con Gmail leyeron correos particulares para crear nuevas características para el gestor de correo.

Es por ello que revisar la privacidad y la seguridad se convirtió en una tarea de todos los días.

La filtración de datos de Cambridge Analytica y Facebook hizo replantear seriamente la configuración de la privacidad, que tuvo un nuevo avance en la aplicación del nuevo RGDP europeo.

Mientras tanto esto, existe un modo para averiguar qué aplicaciones tienen acceso a nuestra cuenta de Google (Gmail, pero también Drive, Docs, entre otros).

Desde el propio Gmail, a través del mosaico de aplicaciones de Google, puedes acceder a Cuenta - Inicio de sesión y seguridad - Aplicaciones con acceso a la cuenta.

Desde ahí puedes conocer qué aplicaciones tienen permiso para acceder a tu correo electrónico, Drive, etc y decidir si quieres retirar dicho acceso. Otra opción es acceder desde este enlace y consultar el acceso a terceros.

Cómo revisar las aplicaciones en Facebook

Si quieres conocer a qué aplicaciones tienes vinculada tu cuenta, puedes acceder a ellas a través de: Flechita en la esquina superior derecha -> Configuración -> Aplicaciones. Ahí tienes la opción de eliminar aquellas que o no uses o no quieras seguir usando. Además, también existe la posibilidad de editarlas y restringir accesos.

En la misma página aparece la opción de ‘Aplicaciones que usan otras personas‘. Este campo hace referencia a que "las personas que pueden ver tu información pueden ‘llevársela' cuando usan una aplicación". Esto puede editarse, pudiendo desactivar las casillas:.