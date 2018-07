En el Día de la Independencia, Macri renovó su convocatoria a gobernadores, empresarios y sindicalistas: "Hagan su aporte desde la sensatez"

Politica

09-07-2018 El Presidente encabezó el acto oficial en la Casa Histórica, en San Miguel de Tucumán, y brindó un discurso de "renovación". "Es momento de ponernos a trabajar juntos", dijo. Hizo alusión a la crisis que atraviesa al país, reconoció errores de gestión y reclamó "un mayor aporte" a ejecutivos

En el marco del 202° aniversario de la Declaración de la Independencia, el presidente Mauricio Macri encabezó el acto oficial en la Casa Histórica, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y brindó un discurso de "renovación", buscando restablecer los vínculos con la oposición, los empresarios, los sindicalistas y los movimientos sociales. Hizo alusión a la crisis y reconoció que el país “atraviesa una tormenta producto de muchas circunstancias”, entre las que reconoció decisiones de su propia gestión.

"Convoco a todos los dirigentes de este país a que hagan su aporte desde la sensatez", reclamó Macri.

"Este no es el momento de oportunismos y demagogias. Superemos la tendencia de algunos de ver que las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas, con un futuro que ya está empezando a surgir. Es momento de trabajar juntos, hombro con hombro, para salir de las crisis recurrentes que nos afectaron durante años", añadió.

También requirió "el aporte de los empresarios argentinos". Tienen que "mostrar un mayor aporte. Ya no hay un Estado que aplasta sino que allana el camino para que puedan crecer y aumentar su productividad", dijo. Y agregó: "Este Estado no cambia las reglas de juego ni aún en las tormentas".

Luego dedicó un apartado a "los sindicalistas y los movimientos sociales" quienes "saben el esfuerzo que hemos hecho".

En su búsqueda de nuevos consensos, necesarios para encarar legislativamente el Presupuesto 2019, decidió "convocar a todos los gobernadores a colaborar desde su lugar". Dijo que es indispensable lograr un presupuesto ordenado y reducir el déficit fiscal.

"Hoy es hora de retomar la marcha, no nos quedemos a medio camino. El país que queremos no es algo ajeno. Acá no hay espectadores todos somos protagonistas. Si queremos un país con diálogo, dialoguemos", aseguró.

Previamente, había reconocido que "estamos pasando una tormenta producto de muchas circunstancias”.

Entre ellas, mencionó decisiones de su gestión, de los mercados externos y de políticas adoptadas por el gobierno anterior.

“Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo”, aseveró.

Así las cosas, remarcó que "tenemos un plan de gobierno transparente, un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos".

El Jefe del Estado, que no participó del Tédeum que se realizó a las 9 en la Catedral local, ni tampoco de la ceremonia de izamiento de la bandera nacional que se llevó a cabo minutos antes, estuvo acompañado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y por ministros del gabinete nacional, entre otras autoridades.

Tras el discurso presidencial se desarrolla un desfile patrio en el parque 9 de julio con la participación de agrupaciones gauchas, carrozas de municipios y comunas, escuelas, colectividades, Ejército y fuerzas de seguridad.

Durante el evento, el presidente está custodiado por un fuerte operativo de seguridad que cuenta con 2.200 policías provinciales y unos 200 federales.