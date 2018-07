Facebook incorporará la opción de silenciar palabras clave

Tecnología

10-07-2018 Si un usuario silencia la palabra “Donald Trump”, dejará de ver las publicaciones de sus amigos donde aparezca el nombre del presidente de EEUU

presentó una nueva herramienta que podrá evitar los odiados, a la vez que temidos, “spoilers”. De este modo, los usuarios no tendrán que navegar por la red social con pies de plomo para evitar leer algún comentario del estilo de “no está muerto”. Aunque eso ya lo sabe todo el mundo, incluso aquellos que no han visto ni un capítulo de la popular serie basada en las novelas de. Esta novedad, según el diario digital The Independent, dará a los usuarios la, ciertas palabras clave o frases que se publiquen en Facebook Por ejemplo, si un usuario silencia la palabra “”, dejará de ver las publicaciones de sus amigos donde aparezca el nombre del presidente de los Estados Unidos. Según Facebook , esta nueva función permitirá al usuario centrar su tiempo “en cosas que realmente le importen”. Por el momento, la herramienta solo está disponible para un pequeño número de usuarios. Además, laso las frases que se hayan silenciado seguirán apareciendo en los anuncios. “¿Alguna vez leíste un spoiler antes de haber visto el último capítulo de la temporada? ¿O tal vez esperaste años para ver la secuela de una película y tu ‘blogger’ favorito te ha revelado el final? A todos nos ha pasado. Para prevenir futuros dolores de cabeza estamos empezando a probar la próxima herramienta de los controles del ‘feed’ de noticias: el botón ‘’”, anunciaba Facebook en un post. La nueva función es parecida a la que lanzó el año pasado la compañía fundada pory que permitía al usuario silenciar notificaciones de ciertas personas, páginas o grupos. Facebook no es la única red social que permite este tipo de bloqueo. Twitter e Instagram también ofrecen la posibilidad de silenciar con tal de abordar situaciones de acoso en línea.