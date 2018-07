"La transformación digital no es marketing digital"

Tecnología

Mucho se está hablando de transformación digital. Los directores generales ejecutivos (CEO, sigla en inglés) de todos los rubros saben lo importante de tenerlo en la agenda de la estrategia. Pero también lo saben las pymes.

La transformación digital de una pyme resulta absolutamente necesaria en el entorno en el que hoy se desenvuelven los negocios. Se trata de generar una mejor versión de la empresa para las exigencias del mercado actual.

Sin embargo, como le pasa a muchos temas en boga, se confunde la naturaleza del concepto y el caso de la transformación digital no es la excepción. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Es un tipo de transformación de negocio donde la tecnología juega un rol predominante.

En la era digital, surgen nuevas oportunidades de negocio y las organizaciones transforman sus estrategias, estructuras, cultura, y procesos, utilizando la potencia y el poder de los medios digitales y los servicios basados en Internet.

Este tipo de adaptación de los negocios a la era digital ayuda, en gran medida, a obtener un mejor rendimiento de los procesos internos y externos de la empresa.

La transformación digital de los negocios va íntimamente ligada a la capacidad, y disposición, de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno.

Hoy no es posible concebir un negocio que no haya digitalizado sus procesos. La transformación digital de un negocio no se refiere a que ésta tenga presencia en redes sociales o que cuente con una página web.

El consumidor de hoy ha evolucionado de tal forma que, antes de hacer una compra, investiga todo acerca del producto o servicio que quiere adquirir, analiza la información que hay, quiere estar cada vez más conectado con la marca en cuestión, así que, para lograr complacerlo, es necesario que la transformación digital de una empresa sea total.

Estos son los errores tìpicos que se cometen al encarar una iniciativa de transformación digital:

* Enfocar la transformación sólo en el área de Marketing y no ver mejoras en las otras áreas.

* Tomar en cuenta sólo tecnologías “disruptivas”, ya que con tecnologías tradicionales también se puede transformar el negocio.

* Llevar a cabo proyectos de transformación y desatender el día a día.

* Preocuparse por la tecnología y no por el modelo de negocio, los procesos, el equipo y la cultura.

* Digitalizar un producto o servicio sin ofrecer una verdadera experiencia de cliente digital.

Además de las razones que ya se han mencionado anteriormente, ¿cuáles son los beneficios de la transformación digital de los negocios?

* Mejora los procesos operativos internos.

* Ayuda a crear y manejar la base de datos de consumidores.

* Facilita el proceso de análisis de datos.

* Crea una ventaja sobre los otros negocios que no se han digitalizado.

* Mejora la rentabilidad de los negocios.

* Contribuye con la experiencia del usuario.

* Permite que fluya la comunicación con el cliente.

* Minimiza los costos.

* Genera nuevas oportunidades de negocio.

Las ventajas de la transformación digital para una empresa son evidentes. Así que la adaptación al cambio es fundamental para el proceso de transformación digital que, además, no es algo que se hace una sola vez.

Es una evolución constante del negocio ante las nuevas tendencias digitales que aparecen en el mercado. Lo importante de todo el proceso es estar dispuesto a adaptarse.

Sin duda, toda empresa debe pensar en transitar el camino a la transformación digital, esperamos que estos consejos puedan ayudar a encontrar un atajo en ese proceso.