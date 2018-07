Para reducir el rojo previsional, el Gobierno ya no permitirá sumas no remunerativas en los acuerdos salariales

Economía

10-07-2018 Según el decreto firmado por el ministro Triaca y publicado hoy, su cartera no homologará los acuerdos y convenios de trabajo que fijen sumas fijas. El objetivo de la Casa Rosada es recaudar más aportes y contribuciones a la Seguridad Social

El Gobierno ya no aceptará sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Así lo dispuso a través del decreto 633/18 publicado este martes en el Boletín Oficial que alcanza tanto al sector privado como público, y que regirá a partir del 10 de agosto. De esa manera, la gestión de Mauricio Macri "garantizar la sustentabilidad del régimen previsional", ya que dichos importes están excluidos de los aportes y contribuciones a la seguridad social.

Según la normativa, el Ministerio de Trabajo "no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo".

La excepción serán los beneficios sociales otorgados por el empleador (servicios de comedor, reintegros de gastos médicos, ropa de trabajo, gastos de guardería, útiles escolares y guardapolvos, cursos o seminarios de capacitación, gastos de sepelio), viáticos y las compensaciones por suspensiones por falta de trabajo no atribuible al empleador, así como las situaciones encuadradas en el Procedimiento Preventivo de Crisis.

La medida también se extiende al Estado, por lo que se instruye al Ministerio de Hacienda, Modernización y Trabajo para que, "con intervención de la comisión técnica asesora de política salarial del sector público, procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público nacional, con el objetivo de considerar un programa de adecuación a las pautas generales contenidas en el presente decreto en materia de sumas no remunerativas".

El texto reconoce que “en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio”.

En rigor, semanas atrás, los gastronómicos cerraron una suba del 25% en dos tramos, junto con un monto fijo de $2.000 sin cargas sociales. Lo mismo ocurrió en con las Fuerzas Armadas, que se les otorgó un 8% de aumento y dos sumas fijas no remunerativa de $2000 en junio y $2.500 en julio.

Por otra parte, los empleados estatales nucleados en UPCN acordaron en junio un 15% en tres cuotas, con un bono único y no remunerativo de $2.000 en junio, una cláusula de revisión prevista para marzo de 2019 y un compromiso de que no haya cesantías por dos meses.

Si bien la medida entrará en vigencia en los 30 días posteriores a su publicación, los acuerdos salariales que aún no hayan sido homologados para entonces y contengan importes excluidos de la seguridad social podrían quedar trabados.

"Muchísimos sectores, más del 30% de las paritarias salariales siguen usando sumas no remunerativas como incrementos salariales y desde agosto no podrán hacerlo más y está bien que sea así, es una señal de normalización legal", dijo a iProfesional Héctor Alejandro García, socio del estudio Garíca, Pérez Boiani y Asociados.

El objetivo de la cartera laboral es reducir la brecha de ingresos y egresos del sistema previsional, que el año pasado se aproximó a los $300.000 millones, según cálculos oficiales. Las autoridades atribuyen la diferencia a los menores aportes contemplados en los regímenes jubilatorios diferenciales y especiales, por los cuales los trabajadores se jubilan antes debido a la insalubridad u otros motivos.

Pero también consideran que los montos no remunerativos acordados en paritarias le hacen perder recursos a la seguridad social.