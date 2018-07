Diez gestos corporales que debe evitar en una entrevista de trabajo

Management

10-07-2018 El reclutador no solo evalá a los candidatos por su curriculum y por lo que dicen de sí mismos, sino también observa la comunicación no verbal de ellos

Ir a una entrevista de trabajo no es sencillo. No solo porque sabe que muchas personas pelean por el mismo puesto, sino porque en pocos minutos tiene que convencer al reclutador de que es el candidato ideal para ese cargo.

Y en ese "examen" no solo cuenta lo que informa su curriculum y lo que usted dice de sí mismo, sino también, lo que usted no die pero expresa en su comunicación no verbal.

El sitio El Observador indica 10 gestos corporales que no debe hacer en una entrevista laboral y por qué tiene que evitarlas.

1) Cruzar los brazos

Según los expertos, cruzar los brazos es dar entender que queremos protegernos y que algo nos causa temor. Es una barrera defensiva que delata que se siente incómodo.

2) Evitar el contacto visual

Refleja que teme que alguien descubra algo de ti, como si se estuviera escondiendo algo. Mantener contacto visual mientras le habla otra persona, transmite confianza, seguridad y buena educación.

3) Recargar la cabeza sobre la mano

Este gesto demuestra que está fastidiado o incómodo durante la entrevista de trabajo. Es como si quisiera que ya se acabara. Según los expertos, adoptar estas postura transmite cansancio y desinterés, y esto es exactamente lo contrario de lo que quiere transmitir.

4) Acercarse mucho a la otra persona

Cuando se acerca demasiado a una persona que no conoce, termina por incomodarla. Mejor cree un buen ambiente para que su reclutador vea en usted a alguien que pueda aportar a la organización.

5) Encorvarse

Además de ser mala para su salud, esta postura da una mala imagen y sugiere cansancio. Es una de las cosas que no buscan para un trabajo.

6) Estar muy rígido

Recuerda que no es un robot, y si se queda congelado sin ningún movimiento puede lucir antinatural, crea desconfianza y poca empatía. Lo ideal es que esté relajado, y mantenga gestos suaves y armoniosos para lucir lo más confiable y natural posible.

7) Tocarse la cabeza

Solemos hacer este gesto sin pensarlo. Tocarse la cabeza, la nariz, la boca, o el pelo demuestra que se siente inseguro, ansioso y que le cuesta trabajo controlar sus emociones. Tiene que tener un mejor control de estos movimientos involuntarios.

8) Jugar con el cabello

Esto demuestra que no es capaz de controlar la ansiedad y peor aún, que es inmaduro y algunas veces, poco profesional.

9) Esconder las manos

Las manos deben permanecer siempre a la vista. En caso contrario, das a entender que eres una persona poco honesta y que estás tratando de ocultar algo. Lo mejor es que uses tus manos. Tampoco exageres los movimientos, pero exprésate y fluye junto con tu cuerpo cuando hables.