Guillermo Nielsen: "Nadie en la Argentina quiere tener pesos hoy"

Economía

10-07-2018 El exsecretario de Finanzas cuestionó el viaje de Dujovne a Wall Street para calmar a los inversores. "Las cosas todavía no están claras, existen más deseos que certezas", señaló. Además, aseguró que en Nueva York se dice que el Gobierno no está cómo con el acuerdo con el FMI

El economista Guillermo Nielsen consideró este martes que fue "apresurado" el viaje del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a Wall Street para llevar calma a los inversores, al considerar que "las cosas todavía no están claras" y existen más "deseos" que certezas sobre la posibilidad de que el Gobierno logre salir de la crisis.

"Indudablemente los inversores están preocupados por el cambio de humor y la correlación electoral que puede tener el cambio de humor. Cristina (Kirchner) sigue con una popularidad bastante alta y un peronismo racional no termina de hacer pie y tener un porcentaje importante del electorado", analizó.

En diálogo con Radio Millenium, reveló además que en Wall Street se dice que "hay una incomodidad muy grande del Gobierno con el acuerdo que negoció con el FMI" y se rumorea que la Argentina "quiere cambiar algunas cosas a los 15 días de haber firmado".

"Me parece que el momento en el que fue el ministro no fue el más indicado, ya que no está claro si vamos a resolver esto. Hay cosas que no están todavía claras. Fue apresurado ir a Wall Street en estas condiciones, no podés ir con deseos y dudas hay cosas que no están claras", arremetió.

Respecto a la disparada del tipo del tipo de cambio, señaló que no se "jugaría a un dólar más disparado" y alertó que hoy "nadie en Argentina quiere tener pesos".

"Hay una fatiga muy grande a tener pesos, nadie quiere tener pesos y eso complica muchísimo la política económica", alertó.

Y reconoció: "El Gobierno se metió solito en una encerrona muy complicada. Con estas tasas vamos a ver un impacto muy fuerte en el desempleo".

"Vamos a empezar a salir si hay una buena cosecha fina. No veo nada que nos lleve a pensar una recuperación económica en los próximos 6 a 9 meses", apuntó.