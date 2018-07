Marketing de crisis: al filo de la ilegalidad, los comercios otra vez recurren a "promos" por pago en efectivo

Marketing

11-07-2018 La nueva legislación prohíbe expresamente discriminar precios según el medio de pago que utilice el consumidor. Sin embargo, camufladas bajo la forma de "promociones", están otra vez activas las viejas prácticas con las que los comercios intentan hacerse de efectivo

En un escenario que combina un dólar imparable, consumidores más cautos e incertidumbre económicase ha vueltopara los dueños de locales en los tiempos que corren. A la vez, el combo conformado por la suba de las tarifas, la caída del consumo y los exorbitantes precios de los alquileres ha traído a la ciudad de Buenos Aires uno de los más innegables síntomas de la crisis: laDe hecho, según datos de la(CAME), debido al salto del dólar -que, actualmente, supera los $28- en el mes junio se produjo una baja en las ventas minoristasen comparación con el mismo período del año anterior.Frente a este panorama, los comerciantes han decidido poner "toda la carne al asador" con el objetivo deen el menor lapso de tiempo posible para poder cumplir con elde mercadería.Y una de las maneras de hacerlo, es otorgando una serie dea aquellos clientes que abonen en sus tiendas, en lugar de hacerlo a través de lasDe esta forma, los dueños de los locales cuentan con el dinero en sus manos varios días antes en comparación con la opción depor parte de las empresas-proceso que tarda, como mínimo, unos 20 días-.Sin embargo, este tipo de promociones, dado en que en la actualidad rige una normativa que, de manera explícita,a empresarios efectuar unaque se utilice.Pero la realidad que se puede constatar día a día es que esta leyy cada vez es más frecuente que el mismo producto tenga dos precios.El extenso abanico que componen los rubros de los comercios que premian con descuentos a quienes abonen con cash se extiende, pasando pory tiendas deSin embargo, son los dueños de los locales gastronómicos los que más abusan de este recurso.Por lo general, la manera de seducir a los transeúntes con estas promociones es a través de una pizarra en las veredas con colores que capten su atención. De hecho, es habitual que esta estrategia se desarrolle en los locales a la calle, ya queque se impone suele serPor ejemplo, la parrilla palermitana La Escondida ofrece a sus comensales un "menú ejecutivo" del día por un precio de hasta $260, pero lo hace con una aclaración: esta opción estáA su vez, el restaurante Minga, ubicado frente a la concurrida Plaza Armenia, es otro de los que beneficia a quienes abonen con dinero en mano. De hecho, en los menús del mediodía el comerciopor hacer uso depara pagar. Otro de los locales gastronómicos que se inclina por el "solo cash" en los almuerzos es Indiana, ubicado sobre la calle Armenia.En cuanto a las tiendas de, algunas de ellas ofrecen un extra en los descuentos si se paga en efectivo. Por ejemplo, el local de zapatos Her's realizaen algunos productos pero,, los ahorrosdel valor de la prenda.A su vez, sobre la avenida comercial Santa Fe también se encuentra el local de ropa masculina Bahía del Sol, que otorga 30% de descuento en sus camperas. Pero aclara desde su vidriera: solo si se abona en efectivo. Por otro lado, a pocas cuadras de la avenida del Libertador se encuentra emplazada la tienda de indumentaria CR, que ofrece sobre una pizarra negra colocada en la veredaLa razón por la cual los comercios presentan, a los ojos del consumidor , el recargo por pagar con tarjetaextra para el que decida desembolsar billetes para pagar es que hay una normativa quePuntualmente, en el artículo 37 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito se afirma que no está permitido aplicar un precio diferente al consumidor según el medio de pago que utilice. De hecho, en el inciso c) de la ley se establece textualmente que "el proveedor está obligado aentre operaciones al contado y con tarjeta".Es por ello que los negociosen lugar de blanquear que se trata en realidad de un "recargo".Por otro largo, según lo estipula la normativa, de registrarse casos en los que el cliente se ve afectado por abonar con plástico, las medidas que se tomen pueden llegar a desembocarAlgo que, habitualmente, tampoco sucede.Además del afán por hacerse de dinero lo antes posible para afrontar el encarecimiento de los costos propios de mantener un negocio en tiempos de crisis, existeque impulsa a los comerciantes a inclinarse por las llamadas "promociones cash", y es de índole impositivo.Sucede que, al efectuarse estas operaciones en mano, muchas vecespor lo que los dueños de locales evitar pagar los impuestos correspondientes por la transacción. Este es uno de los motivos por los que el Gobierno prefiere que esta actividadde los plásticos bancarios.Sin embargo, en los días que corren los comercios desoyen esta voluntad y se inclinan por la alternativa que les otorgue lo que en estos tiempos vale oro:Y, en ocasiones, suman al "combo" la evasión impositiva.