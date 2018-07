En un mercado con poco volumen, el dólar subió 14 centavos y se vendió a $28,19 promedio al público

Finanzas

11-07-2018 La divisa estadounidense volvió a aumentar también en el mercado mayorista presionada por una mayor demanda. A la espera de la licitación de Letes y del bono dual, cerró a $27,39. El volumen negociado cayó 7% y los pocos pesos en danza en el mercado dispararon las tasas interbancarias al 60%

El mercado cambiario operó con tendencia alcista este miércoles a la espera del resultado de la licitación de Letras del Tesoro y del Bono dual, en una plaza tranquila signada por un volumen total operado muy bajo y tasas que subieron fuertemente por la poca disponibilidad de pesos.

En este contexto, el segmento mayorista el precio del dólar cerró a $27,39; es decir, dos centavos por encima del cierre anterior.

Cabe apuntar que el martes la cotización había caído con fuerza debido, entre otras razones, a que su precio de cierre fue tomado como referencia para la compra de los bonos colocados este miércoles.

En cuanto a la licitación diaria realizada por el Banco Central por un total de u$s100 millones, por orden del Ministerio de Hacienda, el precio de corte se realizó a $27,528 por unidad. Un valor muy similar a la subasta del martes.



"La suba de los precios verificada a media mañana, y que le hizo tocar máximos en $27,59, no pudo sostenerse y luego de la subasta del BCRA los valores volvieron al nivel inicial", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

En este contexto, el analista Fernanzo Izzo indicó que los participantes del mercado, tanto financiero como cambiario, tienen posiciones en distintas monedas y a todos los plazos, desde un día hasta 18 meses (febrero del 2020), tanto en pesos como en dólares, para "elegir dónde invertir de acuerdo a sus estrategias".

Por su parte, en el microcentro porteño las principales entidades incrementaron las cotizaciones hasta un máximo de 20 centavos, por lo que el precio promedio ronda los $28,20, frente a los $28,05 del martes.

En tal sentido, el Banco Nación ofreció la divisa estadounidense al público al menor precio respecto a las otras entidades, a $27,90 a la venta, unos diez centavos más que en la previa.



Por el contrario, el precio máximo encontrado en la City fue de $28,50 en el Galicia, seguido por los $28,30 del Santander.

El volumen total operado fue 7% más bajo respecto del martes, ya que alcanzó los u$s539,1 millones.

En cuanto al blue, en las cuevas de la City el precio de venta cayó siete centavos a $28,43. Así, se ubicó 24 centavos por encima del promedio minorista oficial.



Las tasas interbancarias subieron hasta unos 1.300 puntos básicos en promedio el miércoles, a niveles inusuales del 60% anual, por una notoria iliquidez previa a la nueva licitación de letras de la jornada, con la que el Gobierno busca tranquilizar la plaza cambiaria, dijeron operadores.

Por lo tanto, los pocos pesos en danza se hicieron valer, lo que alentó una brusca estampida de las tasas. Esto se reflejó también en los negocios de 'repos' y en las Lebac.



Justamente, en el mercado secundario de Lebac volvió a incrementarse su rendimiento, operándose a 7 días a una tasa del 63%, y la de 35 días se negoció al 54,10% anual, en una plaza en la que se operó en total un equivalente en pesos de u$s159 millones.



Este miércoles se efectuó una nueva emisión del Bono Dual a febrero de 2020 con un rendimiento del 4,5% anual en dólares al tipo de cambio de referencia o tasa en pesos a definir, con intereses capitalizables hasta la fecha de vencimiento. También la colocación de Letes en dólares a 210 y 378 días. Ambos instrumentos se pudieron suscribir en pesos al tipo de cambio de referencia del martes ($27,563), o en dólares.



En el mercado de futuros, en el Rofex se operaron u$s400 millones, de los cuales el 60% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $28,15 y $ 29,27, respectivamente, con tasas de 50,6% y 49,1% anual.



En cuanto a las operaciones negociadas para fin de año se cerraron a $33,20.



Tras los saltos del tipo de cambio e inflación en los últimos meses, se difundió el martes el informe mensual de FocusEconomics en el que un grupo de economistas internacionales y locales estipularon el nivel de las principales variables de la economía para diciembre próximo.

Los analistas estiman un consenso en que el dólar finalizará el 2018 a un precio de $30,28, cifra que representa que en el segundo semestre el valor actual debería avanzar otro 10,6% para alcanzar ese pronóstico.

Y, de llegar a ese nivel, en todo el año la devaluación acumulada sería de 62,4%. Es decir, prácticamente el doble de la inflación proyectada para el mismo período por este mismo informe, cuyo consenso es del 29,6 por ciento.

Según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, las devaluaciones en la Argentina han estado asociadas a "traumáticos procesos recesivos, debido a la caída del consumo y la inversión, sin que las exportaciones hayan reaccionado lo suficiente, en buena medida porque las mejoras de tipo de cambio real han sido poco duraderas".



Por lo que agrega que si este fuera el escenario de 2018, entonces "la retomada del nivel de actividad sería un objetivo lejano. El riesgo existe, y no puede ser ignorado".



Sin embargo, alerta que si esta crisis se encamina hacia un cambio persistente de precios relativos, habrán de aparecer vectores que permitirán una recuperación "no tan distante en el tiempo". Aunque el consumo está sufriendo una caída, los indicadores de producción no necesariamente tienen que mermar en igual proporción, porque "habría más salida por el lado de las exportaciones o por la sustitución temporal de importaciones".