Facebook prueba los anuncios con realidad aumentada

Tecnología

12-07-2018 Michael Kors fue la primera en probar esta tecnología en sus anuncios publicados en el “feed” de noticias. Le seguirán compañías como Sephora

Se acabaron los anuncios basados en un video o una foto presentando un producto donde el usuario tiene una función puramente pasiva.ha decidido dar un paso más y brindar a los publicistas la oportunidad de usar nuevas herramientas, como la realidad aumentada, para sus anuncios. La compañía fundada poranunció durante el F8, su encuentro para mostrar al mundo las novedades de la red social, que trabajaba con empresas para que mostraran sus productos ena través de la tecnología de realidad aumentada . Ahora, según el diario digital TechCrunch, una función similar aparecerá en elde Facebook , y es que un pequeño grupo de empresas ya ha empezado a probar esta tecnología en sus anuncios., vicepresidente de Marketing de producto de Facebook , fue en encargado de mostrar anuncios que permitían a los posibles compradores probarse unas gafas virtuales, parecidas a un filtro de las historias de, para después comprar las gafas reales. “Tradicionalmente,”, explicó Ahmad-Taylor que aseguró que esta es una oportunidad para que el consumidor pueda hacerlo desde casa. Con esta nueva herramienta, los anuncios en cuestión al principio parecen anuncios normales. Pero en ellos se puede leer la opción “Tap to try it on” (“”) que, una vez activada, muestra la función de realidad aumentada. Después, si el usuario quiere puede comprar el producto, ya sean unas gafas de sol, una base de maquillaje, o un “eye-liner”. Según Facebook , la marcafue la primera en probar esta tecnología en sus anuncios publicados en el “feed” de noticias. Le seguirán compañías comoy NYX Professional Makeup, entre otras, que empezaran las pruebas en la segunda mitad de este año.