Burford compró otro juicio contra la Argentina por la estatización de YPF

Legales

Tras festejar el fallo a su favor de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la demanda contra la Argentina por la estatización parcial de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner , el fondo buitre Burford Capital anunció el miércoles que compró otro juicio contra el país por la expropiación de la petrolera de bandera. Según comunicó, pagó u$s21 millones a cambio de quedarse con el 70% de lo que obtenga el fondo Eton Park en su demanda. Este era el tercer accionista más grande de YPF y hoy le reclama al Estado argentino unos u$s3.000 millones. En 2015, Burford compró las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para demandar a la Argentina porque no se le hizo una oferta por esas acciones al momento de estatizarla.El fundamento de Eton Park es el mismo: cualquier compra mayoritaria de acciones debía incluir ofertas a los socios minoritarios desde el momento en que la petrolera comenzó a cotizar en Wall Street, en la década del 90, y aceptó la legislación norteamericana. Y esto es justamente lo que falló la Corte de Apelaciones de segunda instancia de los Estados Unidos, la misma en la que antes actuaba el fallecido juez Thomas Griesa. Determinó que la demanda por la reestatización de YPF deberá seguir su curso en el país del Norte y no ser trasladada a Buenos Aires. El Gobierno, en cambio, sostiene en el juicio que se trató de una decisión soberana, no alcanzada por las normas del mercado accionario. "Si bien estamos satisfechos con esta decisión, es importante destacar que esta decisión se relaciona únicamente con una cuestión jurisdiccional preliminar y no presagia ningún resultado particular en el litigio subyacente", advirtieron desde la compañía mediante un comunicado.