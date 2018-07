López Murphy: "Cada vez que tuvimos populismo hubo recursos, si no terminaba en catástrofe"

Economía

El ministro de Economía durante la Alianza, Ricardo López Murphy, aseguró que sólo hubo procesos populistas en la Argentina cuando hubo recursos y señaló que si Fernando de la Rúa hubiera tenido los fondos que hoy posee el Gobierno, no hubiera existido la crisis de 2001.

"Cambiemos recibió un país sin acceso al crédito y revirtieron eso. Pero tener crédito no quiere decir que hay que usarlo y menos para consumo", señaló el economista durante una entrevista en AM 990, y remarcó que acumular deuda para financiar gasto corriente –como salarios, jubilaciones y planes sociales– "no es lo más inteligente, no es un plan sensato".

Además, remarcó que la crisis no es cambiaria, sino "de todos los activos argentinos", y aseguró que no pudo sorprender a nadie porque quienes "miraban los números sabían que teníamos una vulnerabilidad enorme", ya que había déficit fiscal, déficit de cuenta corriente y caída de las exportaciones.

"El problema de acumular enormes déficits y por consecuencia enorme deuda pública, el llamado gradualismo, es un camino equivocado y, sobre todo, corriendo el riesgo de que terminara como terminó", disparó López Murphy.

Por otro lado, calificó al acuerdo con el Fondo Monetario como "descomunal", por lo que señaló que si el Gobierno actúa "con mínima sensatez" y cumple el programa "la crisis estará controlada". Y agregó: "Si a De la Rúa le hubieran dado un tercio de lo que le dieron a este gobierno, no hubiera habido nunca jamás la crisis del 2001".

Por lo tanto, aseguró que "cuando concluya el programa de ayuda del FMI, el Gobierno tiene que poder solo y tener para devolver esa ayuda".

"Eso no quiere decir que tengamos resuelto cómo vamos a crecer. Esto es solo para parar la hemorragia", destacó el economista, quien detalló: "La Argentina tiene crisis porque tiene políticas de enorme déficit fiscal sin tener mercado financiero y de capitales que la pueda financiar, sin tener ahorros en el país y sin una balanza comercial interesante".

En este sentido, afirmó que el país "tiene que resolver muchos problemas de fondo", como mejorar el ahorro nacional, mejorar el mercado de capitales y el financiero, mejorar el sistema educativo y mejorar la infraestructura".

Con respecto al capital electoral de la crisis y la asistencia del FMI, López Murphy pronosticó que "en octubre el argumento del Gobierno va a ser que lograron controlar una crisis de ribetes internacionales: 'Con nosotros esto no terminó en una catástrofe'".

En tanto que remarcó que "si la oposición tiene un planteo sensato, le saca ventaja al Gobierno, pero viene con planteos insensatos". Y aconsejó: "Si el peronismo es astuto, va a colaborar con este Gobierno en sanear las cuentas para luego recibir un país más equilibrado".

Con respecto a los contactos con la Unión Cívica Radical, partido del que formó parte, señaló que no es consultado "formalmente". "Con muchos tengo una relación de amistad de 30 o 40 años. Ellos conversaron toda la vida conmigo", se explayó.

Finalmente, se refirió al kirchnerismo al afirmar: "Cada vez que hemos tenido un proceso populista es porque hemos tenido recursos", en relación al alto precio de los commodities durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y remató: "Nunca tuvimos un experimento populista cuando estamos apretados porque termina en una catástrofe".