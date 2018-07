Detroit, de ciudad fantasma a meca de inversiones: organizan tours para que descubran oportunidades en real state

Real Estate

13-07-2018 Carlos Slim y Warren Buffett son algunos de los inversionistas que invirtieron en ladrillos una vez que arrancó la reconstrucción post crisis automotriz

Detroit es una de las ciudades más extrañas de Estados Unidas.

Ubicada al límite con Canadá, país que se puede ver desde un alto edificio ya que solo se divide por un estrecho lago, tuvo varias etapas de muerte y resurrección.

Su historia está atada a la industria automotriz, la cual genera trabajo a la mayoría de los residentes. Pero tras la crisis de varias marcas que comenzó en 2008, y que se generalizó en 2013, sufrió uno de los éxodos más grandes de los últimos años.

Una década después su aspecto cambió y la recuperación está en marcha. Se nota en las calles que hay más movimiento y consumo, acompañado de una vida empresaria que también se recupera.

Junto con ello aparecieron las oportunidades, entre ellas en real estate, con visionarios que creen que es un buen momento para invertir pensando a futuro.

En este contexto, la compañía Perez-Orive (que junto a su socia Olga Lily Motisi fueron designados desarrolladores del gigante hotelero Best Western y sus 11 marcas para Argentina y Uruguay) organiza desde Miami un tour de reconocimiento de un día completo en es ciudad.

Se trasladan en avión y allí en automóvil recorren la ciudad, pasando por zonas como Grosse Pointe, barrio residencial donde viven los descendientes de Henry Ford, Dodge, Firestone y otras familia ligadas al desarrollo industrial de USA.

Se visita también zonas opcionales de inversiones inmobiliarias y comerciales y no falta la visita al Downtown, recorriendo la avenida Woodward en el QLine. Al final del día se regresa a Miami.

En Detroit invirtieron personalidades como Dan Gilbert (dueño del equipo de básquet Cleveland Cavaliers) con unos u$s1800 millones, además de empresarios como Carlos Slim y Warren Buffett.

En el caso de los argentinos, compran casas de u$s50.000 y, dependiendo de cada tipo de inversor, compran una, dos, tres o cinco. Existen algunos que quieren obtener la visa de inversionista, y para ello tienen que comprar seis o más.

En el caso de quienes compran alguna propiedad en la ciudad y deciden alquilarla, la empresa se ocupa de cobrar el alquiler todos los meses, seguros e impuestos.

Historia reciente

"La ciudad de Detroit ofrece hoy numerosas ventajas para el negocio de real estate" comienza diciendo Pérez-Orive. "Durante casi ya 30 años me dedico al negocio inmobiliario en USA, principalmente en la Florida. Cuando llegue Miami esta ciudad aún no era lo que es hoy gracias al desarrollo de inversiones en real estate", continúa.



Detroit, la legendaria "ciudad de los automóviles" que se había declarado insolvente en julio de 2013 con una deuda de más de u$s 14.000 millones, pudo revertir esta situacion en diciembre de 2014 a partir de los aportes del Tesoro y de varios inversores que comenzaran a invertir cantidades millonarias en real estate.

Detroit presenta gran cantidad de propiedades a la venta cuyos precios comienzan a crecer tras la reconversión de su downtown y de la instalación de la sede de empresas emblemáticas como Microsoft y Google.

Es así, quePerez Orive crea InvestDTW LLC como ariete comercial para explotar esta oportunidad de negocio que presenta Detroit, para ofrecérselo a su cartera de clientes internacionales tanto como a inversores del mercado argentino actual, ávidos e inversiones accesibles y rentables.



Datos para saber por qué invertir en Detroit:

- 60.000 a 70.000 dólares es el valor por el que se pueden conseguir propiedades que reúnan los requisitos de rentabilidad y capitalización.

- Lugar propicio para quienes deseen invertir y/o vivir en esa ciudad.

- Invertir entre 120.000 a 150.000 dólares en Detroit a un argentino que desee la visa de inversor, es comparativamente mucho más accesible que el caso que invertir en Miami donde significaría una inversión entre los 400.000 a 500.000 dólares.

- El 51% de los habitantes de Detroit alquila

- Detroit ofrece un sector muy especial a los inversores, en una zona al este de la ciudad y cercana al Downtown

- La ciudad tiene una infraestructura para albergar 4 millones de personas, donde hoyviven algo más de 700.000.