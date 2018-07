Los secretos tras las puertas de la mansión Playboy

Actualidad

13-07-2018 Christie Hefner, la hija de Hugh Hefner, habla por primera vez sobre la célebre casa, su padre y el papel de la mujer en la revista

desde muy joven y por 26 años estuvo vinculada al negocio familiar: la. No es para menos. Era la, el carismático

Christie (65) siempre estuvo detrás de su padre pero ahora, cuando a casi 10 meses del fallecimiento del empresario, decidió revelar algunos de los secretos familiares, publicó elpais.com.

Entre otros, Hefner se refirió (en una entrevista con Fox News) a la mansión Playboy, y cómo era por dentro. Allí vivió su padre hasta que falleció, en 2017, a los 91 años, y a pesar de haberla vendido un año antes.

Esta casa de Chicago fue muy especial para toda la familia y Christie cuenta que le "encantaba visitarla".

"Lo que la hacía mágica es que tenía una puerta falsa. Tenía un panel secreto, y una sala para jugar donde estaban todos los juegos posibles. Había una barra de bomberos. Era un sitio realmente genial si eras un niño. Tenía una pileta subterránea", contó quien fue CEO de la publicación y pasó en esa casa largas temporadas con su padre.

Respecto a su padre, brindó detalles desconocidos: "Le encantaba jugar. Cuando yo era más joven, solíamos jugar al Monopoly con un grupo de amigos. Le encantaba el backgammon, y también el pinball. Era una de esas personas que no es muy aficionada al deporte pero que era un jugador constante, y diría que un jugador muy competitivo".

En otro pasaje, relató que el magnate no era de dar consejos, pero según su hija, le dio uno que sigue, aún hoy, a rajatabla: "No tengas miedo de rodearte de gente inteligente y hacerles preguntas".

Sobre las mujeres

Una de las mayores polémicas a las que se enfrentó Christie Hefner fue el modo al que Palyboy exponía a las mujeres, protagonistas de sus páginas.

"El punto de vista de la publicación siempre era que las mujeres debían respetarse. Eso no significa que no sean bellas o que no deban ser admiradas. Creo que es un mundo en el que tanto hombres como mujeres quieren vivir", afirmó.

Y añadió que Hugh, al final de su vida, estaba muy contento con las decisiones grandes, de importancia, que había tomado.

Christie fue la fundadora de los Premios Hugh M. Hefner que, desde 1979, buscan reconocer a aquellos que hagan importantes contribuciones a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, esto es, que defiendan la libertad de expresión, de prensa, de religión o de reunión pacífica.

Este año, los premios se celebraron el 4 de junio y fueron los primeros sin el fundador de la revista. Durante la premiación se condecoró a Joan E. Bertin, director ejecutivo de la Coalición Nacional Contra la Censura de EE.UU.

"Creo que una de las cosas que llevaron a Playboy a su éxito fue que está basada en una filosofía de ideas que giran alrededor de la justicia social y la libertad personal", defendió la hija del fundador de la revista.

Además, la heredera del imperio (junto a sus hermanos David, Marston y Cooper) también se refirió a la homosexualidad, puesto que afirma que su padre fue un gran defensor de los derechos LGTB.

"Hablamos de una revista para hombres heterosexuales, obviamente", explicó Christie, recordando un relato de ficción que escribió su padre en 1955, dos años después de que Playboy viera la luz, sobre un futuro en el que la homosexualidad sería la norma.

"Podría haber sido muy fácil ignorar el asunto o, francamente, hacer lo que muchos medios durante años, que es tener una actitud con los derechos de los homosexuales como algo de lo que mofarse o que no infunde respeto", señaló Hefner. "Pero muy pronto, y por las creencias de mi padre, Playboy tomó una actitud completamente diferente. Playboy era un lugar en el que estar a salvo", concluyó.