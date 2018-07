Por la caída en las ventas, se adelantan las liquidaciones y los descuentos llegan a un 50%

Marketing

17-07-2018 La incertidumbre económica hace que se adelanten las liquidaciones de la temporada otoño-invierno. Ante un congelamiento en las ventas, buscan aprovechar el "efecto aguinaldo". Por qué se disfrazan los descuentos

Las rebajas llegan antes

Disfrazar las liquidaciones

Más incumplimientos

Es un clásico en tiempos de recesión. Cuandoy los comerciantes echan mano a fórmulas para atraer el interés del público: aun cuando la regulación no lo permita, se encuentra la forma de. Esta vez no fue la excepción, y menos en los locales de indumentaria, que este invierno sufren las consecuencias deen lo que a ventas se refiere.Un indicador elocuente en este sentido fue eldel pasado mes de junio. Según datos de la(CAME), en esta fecha especial -que, habitualmente, genera un pico en las compras- se produjoen los comercios minoristasen comparación con el mismo período de 2017.Si se toma en cuenta lade junio,. En indumentaria, puntualmente, las ventas se redujeron en un 4,8%. A este escenario se suma elcon respecto al futuro de la economía general del país, con la incertidumbre que genera la inestabilidad cambiaria, que hace quelos argentinos sean susAdemás, es ya sabido quetienen habitualmenteque la mercadería más "liviana" que se comercializa cuando llega el calor.Por todos estos motivos, y ante la desesperación por vender, los comerciantes decidieronque tenían en stock yde la temporada otoño-invierno, a la espera de estimular el consumo.Además de contrarrestar la caída en el poder de compra de los consumidores, los comerciantes buscan aprovecharsobre los argentinos que este mes cuentan con un extra en sus cuentas bancarias.De esta manera, en firmas tales como Las Pepas, Lacoste, Extra Large, Caro Cuore, Complot y AY Not Dead es posible hacerse de prendas de esta temporada conA diferencia de otras ciudades del mundo, como Madrid o Barcelona, en las que los dueños de los locales tienen absoluta libertad para comenzar las rebajas cuando lo consideran conveniente para su negocio, en Buenos Airespara el inicio de las, con el objeto de evitar las "avivadas" de los comerciantes.Puntualmente, en el caso de la, la mercadería. Mientras que para la, la señal de largada es oficialmenteSin embargo, este año las marcas decidierony se lanzaron a rebajar sus prendas varias semanas antes de lo estipulado.Una de las firmas que en estos días otorga grandes descuentos es. Según puede verse en sus locales comerciales, la marca ofrece a sus clientes ahorros de un 30%, 40% y hasta 50% en el precio de sus productos. Otra de las más "generosas" con sus rebajas es, donde es posible también adquirir ropa de invierno aTambiénse suma a la ola de liquidaciones anticipadas con el slogan "Arde" para promocionar sus rebajas. En este caso, los descuentos son dedel valor de la prenda. La marcaes otra de las que sale a rematar mercadería para hacerse de efectivo y apurarse a seducir a los clientes con la temporada primavera-verano. En este caso, el tope de los descuentos es de un 30%.Otras de las firmas que no aguantaron hasta la llegada del mes de agosto para lanzar sus rebajas de temporada son, la firma de lenceríaEn todos estos casos, el tope de los descuentos se fijó en un 50% del valor de los productos.En el artículo 14 de la Ley 3504 que regula la Promoción de Venta en los comercios minoristas en la Ciudad de Buenos Aires se especifica que, en el caso de la ropa de invierno, las liquidaciones de temporada "solo pueden llevarse a cabo" desde el mes de agosto. Pero las marcasde rematar mercaderíavigente.Los caminos que toman los comerciantes de indumentaria para conseguirlo son, principalmente, dos:con promociones del estilo "2x1", o bien,en sus campañas paraDe esta manera, en los días que corren es posible ver en las vidrieras de los locales de las firmas -tanto dentro de los centros comerciales como en espacios a cielo abierto, tales como las arterias comerciales de Palermo Viejo y Villa Crespo- carteles que invitan a comprar conPero las marcas no solo incumplen la normativa vigente adelantándose a rematar mercadería por motivos comerciales y de competencia con otras firmas. En el artículo 3 de la Ley 3504 se estipulaa diario.Allí la ley establece que "ende actividades de promoción de ventas..., a la vez que se agrega que "en caso de utilizarse otro idioma, deberespectiva al español, con la misma tipografía y tamaño de letra".Por supuesto, debido a la promoción de las liquidaciones, este aspecto también. Sucede que en estos momentos del país poco importa para los comercios la ley y sus obligación de cumplirla cuando lo que impera es hacer caja.El objetivo de los comercios hoy es firme:que, desde los estantes, les recuerda día tras día lo terrible que viene siendo la venta de esta temporada en sus locales.