Así se creó la marca H&M: el fenómeno de ventas mundial que busca expandirse en Latinoamérica

14-07-2018 En mayo de este año abrió una tienda en Colombia y en octubre arribará a Uruguay. También está presente en México, Perú y Puerto Rico

H&M, cadena internacional de retail, principal competidor a nivel mundial, detrás Inditex (propietaria de Zara) busca ampliar su expansión en latinoamérica.

Ya cuenta con tiendas en México, Perú y Puerto Rico, Colombia (inaugurada en mayo) y en octubre llegará a Uruguay.

El local, que estará en Montevideo Shopping, tendrá 3.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, que abarcará las superficies donde anteriormente se ubicaban Ta-Ta y Antel.

La historia

La empresa, cuyo nombre hace referencia a Hennes & Mauritz, nació en 1947, cuando su fundador, Erling Persson (que murió en 2002), inauguró una tienda de ropa para mujer con precios accesibles en la ciudad sueca de Västeras.

El nombre hasta ese momento era solo Hennes (que significa "ellas" en sueco).

Su fundador comenzó como copropietario y empleado de una papelería que se convirtió luego en una cadena de tiendas de regalos.

Cuando viajó a Nueva York las tiendas de gran volumen como Barney's y Macy's despertaron su admiración. Esa sería la clave y el motor de su futuro negocio.

Al poco tiempo, dado el éxito instantáneo de la tienda, abrió en Estocolmo. Fue entonces cuando adquirió la marca de artículos masculinos Mauritz Widforss a finales de los 60 que la empresa se bautizó con el nombre actual (H&M).

La expansión comenzó poco tiempo después de esa fusión que llevó a la marca a ampliarse hacia el público masculino.

Su primer local fuera de Suecia se instaló en Noruega. Y desde ahí, nunca paró de crecer.

Tendencias, masiva y barata: ese sería el concepto, hoy definido como fast fashion, -moda rápida- que llevaría a H&M al éxito y a ser el precursor de una nueva estrategia empresarial en el mundo de la moda.

Según datos de 2017, H&M cuenta con un total de 4700 tiendas propias repartidas en 69 países, y da empleo a aproximadamente 161 mil personas.

Entre las décadas de 1960, 1970 y 1980 se inauguraron -además de la de Noruega- las primeras tiendas H&M en Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. En los 90 inició un fuerte periodo de expansión e inauguró sus primeras tiendas en Francia. En el 2000 ingresó en el mercado español y en Estados Unidos.

Seis años más tarde inauguró tiendas en Dubái y Kuwait y, en 2007, la compañía entró en el mercado asiático estableciendo puntos de venta en Shanghái y Hong Kong, seguidas de Tokio en 2008.

La primera tienda en el mercado ruso se abrió en 2009, exactamente, en Moscú. En 2010, abrió sus primeras tiendas en Corea del Sur, Israel y Turquía.

La tienda actualmente es presidida por el hijo del fundador, Stefan Persson, mientras que el papel de CEO lo desempeña su nieto, Karl-Johan Persson.

Uno de los puntos fuertes de su negocio es la colaboración. La marca ha colaborado con diseñadores de la talla Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Vikor & Rolf, Jimmy Choo y Alexander Wang; colaboraciones que tardan al rededor de 9 meses desde el proceso creativo hasta el lanzamiento.

H&M colabora en la actualidad con unos 800 proveedores, ya que no posee ninguna fábrica propia.

La mayoría de estos proveedores se sitúan en Asia y Europa, y son apoyados por 20 oficinas de producción, que, entre otras tareas, controlan el cumplimiento del código de conducta que la empresa ha establecido.

Aunque crece en tiendas e ingresos, H&M lleva un tiempo estancada en beneficios. Sus ganancias por acción en 2017 fueron más bajas que en 2009, como señalaron analistas de Morgan Stanley a Financial Times.

Además, la empresa reportó en diciembre una caída de ventas de 4% durante el último trimestre de ese año, con lo que su tasa de crecimiento para 2017 quedó en 4%, según reportó el diario Financial Times.

Era la primera vez en más de dos décadas que la empresa terminaba un año con un saldo deudor neto, en lugar de con un flujo de caja favorable.

H&M entró al año 2018 con el pie izquierdo. En la primera semana del enero la compañía tuvo que disculparse por una imagen publicada en su página web, en la que aparecía un niño negro luciendo un canguro que llevaba estampada la frase "The coolest monkey in the jungle" ("El mono más genial de la jungla").

En anuncio recibió fuertes críticas y ataques a las tiendas de la cadena en Johannesburgo, Sudáfrica, así como protestas en Estocolmo. Incluso el escándalo obligó a la familia del menor a mudarse de casa por razones de seguridad.

Como consecuencia la compañía contrató a un director de diversidad, quien ocupa el cargo a nivel global.

Y al segundo mes, H&M hizo públicos sus planes para cerrar durante 2018 unas 170 tiendas alrededor del mundo, el número de cierres más alto desde hace al menos dos décadas. "Hemos cometido algunos errores", dijo a la BBC Persson al explicar lo ocurrido.

Señaló que tenían demasiado de ciertos productos y muy poco de los que deberían tener.

En esa oportunidad, dijo que en tiendas comparables de H&M hubo un desempeño pobre en varios de sus mercados maduros, lo que refleja el cambio del mercado tradicional hacia el consumo online.