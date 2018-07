Este lunes más marcas se suman al aumento en el precio de los cigarrillos

Economía

15-07-2018 Luego del aumentos aplicado por Massalin Particulares la semana pasada, ahora se actualizaron los precios de las marcas Lucky Strike, Camel y Parisennes, de British American Tobacco

A partir de este lunes, la empresa—la ex Nobleza Piccardo—de sus cigarrillos, con un aumento promedio de 5%. Sigue los pasos de su competidora,, que ya había actualizado sus valores la semana pasada. Desde el lunes 16 de julio, elpasará a costarpara el paquete de 20 unidades y $33 para el paquete de 12 unidades.Para las marcas, el precio será depara la versión box de 20 unidades. Por otro lado, el precio dede 20 será deSe trata delque aplican las compañías tabacaleras, que ya habían actualizado sus precios en enero, febrero, marzo y mayo.Por un decreto de la AFIP, oficializado a comienzos de junio, los precios de los cigarrillosanuales: en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, para lo que se tomará en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al trimestre anterior. Por lo tanto, para 2018 resta una última actualización en octubre, basada en la inflación de los tres meses anteriores. En un comunicado,reiteró su preocupación por elen el país y el no cumplimiento del pago de impuesto mínimo por parte de las tabacaleras locales. "La suba del impuesto mínimo tras la última reforma tributaria del 1 de marzo sobre los cigarrillos y en particular sobre el tabaco para armar y los cigarritos, elimina laque dispone la industria para luchar contra esta problemática.de cigarrillos, una caída de la recaudación fiscal y el aumento de la demanda ilegal", destacaron.