Ahora también YouTube tiene su modo incógnito

16-07-2018

está implementando varias novedades, algunas más concretas y ya disponibles y otras que aún se están probando. Más precisamente, la plataforma ahora integra una navegación en modo incógnito, facilita la búsqueda de eventos recientes, muestra miniaturas más completas e intenta contrarrestar las noticias falsas. En particular, el, que ya comenzó a aparecer hace un par de meses, será muy útil para los padres de niños apasionados por los videos de la plataforma. Los algoritmos que trabajan constantemente para monitorear el contenido presente en YouTube , así como el personal de la plataforma involucrado en la, garantizan que en el servicio no aparezcan contenidos de naturaleza "inapropiada". Sin embargo, puede suceder que un usuario no desee que se mantenga un historial de sus visualizaciones.Actualmente basta con mirar solo una vez un vídeo de YouTube diametralmente opuesto a nuestros intereses (aunque sea por error), que el algoritmo comenzará a mostrarnos miles de millones de extraños vídeos relacionados con eso. Por esto, la plataforma acaba de agregar el modo incógnito, que trabaja como la función ya activa eny que tiene el mismo nombre. Es importante tener en cuenta que esta función se ha lanzado, por el momento, solo en la aplicación para Android , pero seguro que pronto estará disponible también en su versión para iPhone. Si esta opción todavía no aparece en el móvil Android , hay que ir aly descargar la actualización de YouTube número 13.25.56. Para activar el modo incógnito en Youtube , se debe hacer clic en el círculo de la cuenta en la esquina superior derecha de la aplicación y la nueva herramienta será visible en la pantalla "cuenta". Allí habrá que marcar la opción "". Tras hacerlo la primera vez, se recibirá un mensaje que explicará su funcionamiento. Para desactivar el modo incógnito, simplemente hay que acceder al menú de la misma manera, es decir, haciendo clic en el icono de la cuenta en la esquina superior derecha y seleccionando "". Esta característica podría ser una gran solución para padres que quieren que sus hijos estén seguros viendo vídeos de temas seleccionados, sin arriesgarse a que se les sugieran contenidos inapropiados.