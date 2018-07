¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir un aumento de sueldo?

Management

16-07-2018 Estos son los factores que los empleadores ponen en la balanza a la hora de definir si incrementan la compensación de sus colaboradores

Solicitar a un empleador un aumento salarial nunca es una decisión sencilla ni una situación agradable de sobrellevar.

Probablemente quien la afronte considere que merece un incremento en su compensación, o necesite multiplicar sus ingresos. ¿Pero qué es lo que toman en cuenta los empleadores para definir si conceden o no ese deseo?

Alejandra Osorio, gerente de Training and Consulting de Adecco en Perú, recordó en diálogo con Gestión que en la mayoría de las grandes empresas se hace anualmente una evaluación de desempeño que determina si una persona recibe o no un incremento salarial.

"Si el colaborador ha tenido un desempeño óptimo y ha cumplido con todos sus KPI es un punto. Pero no solo va a estar el desempeño", remarcó

Precisó también que se toma en cuenta el mercado y lo que se paga a roles similares en empresas del mismo calibre.

"Si tenemos salarios inequitativos vamos a tener un descontento, vamos a generar desmotivación", aseguró la experta.

No obstante, hay una diferencia entre pedir un aumento o esperar a que el empleador lo ofrezca. "Si estoy en una empresa donde no me han hecho un incremento en dos años y no considero alguna intención, además considero que mi desempeño es adecuado, siendo incluso por encima, tengo todo el derecho a esta solicitud. Claro, teniendo en consideración la situación de la empresa", le dijo a Gestion.

Mencionó también que el incremento de sueldo no debería ser un chantaje sino que las empresas tienen que asegurar que los colaboradores reciban los beneficios que necesitan.

"La inversión que hacen las empresas en temas de salarios es uno de los campos más fuertes. El sencillamente pagar por pagar, puede convertirse en un gasto sin retorno. Hay que armar esquemas remunerativos estratégicamente analizados. SI elegimos salarios a dedo, no tenemos una estrategia clara y no estamos invirtiendo el dinero adecuadamente", cerró la ejecutiva de Adecco