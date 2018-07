Despegar abrió una nueva edición de su programa para estudiantes IT

Management

16-07-2018 Se trata de una capacitación de 16 semanas a cargo de profesionales del equipo de desarrollo de la compañía de viajes

"Jóvenes de Alto Vuelo", el programa de capacitación de IT University que desarrolla Despegar para formar talentos en las últimas tecnologías, buenas prácticas y negocios, abrió su inscripción en las oficinas de la compañía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria inicia se extiende hasta el 20 de julio, tiempo durante el cual los jóvenes tienen la posibilidad de ingresar su curriculum y luego de una instancia de análisis, serán contactados telefónicamente para invitarlos a rendir el examen.

El único requisito es que sean jóvenes apasionados por el desarrollo y estén próximos a recibirse o recientemente graduados de escuelas técnicas con orientación en sistemas, o que se encuentren en la Universidad cursando alguna carrera afín con particular interés en el desarrollo de aplicaciones.

"Como Compañía argentina de innovación, y con más de 1000 empleados en IT, tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo del talento orientado a las nuevas tecnologías. Frente al desafío que implica incorporar profesionales de IT, hace más de 5 años inauguramos este programa, 'Jóvenes de Alto Vuelo', donde nuestro equipo de IT comparte su conocimiento. Uno de los mayores atractivos de la propuesta es que al poco tiempo del ingreso, los jóvenes son integrados a un equipo de desarrollo que trabaja situaciones con problemáticas reales," comentó Gonzalo Bergé, Director de HR de Despegar.

Te puede interesar Baufest lanza una nueva capacitación gratuita en testing

"Desde que abrió sus puertas, con la iniciativa capacitamos a más de 200 jóvenes y tenemos como objetivo seguir aumentando ese número. Vamos abriendo ciclos de capacitación de forma continua y en más ciudades, para poder llegar a más chicos", agregó el ejecutivo a través de un comunicado.

La capacitación que ofrece Despegar dura 16 semanas y la ejecutan profesionales de IT que trabajan en los equipos de desarrollo de Despegar. Todo el programa es basado en las tecnologías y las buenas prácticas necesarias para que el joven se sienta cómodo y con suficientes conocimientos y herramientas para resolver problemas al momento de ser asignado a un equipo de desarrollo.

Actualmente Despegar tiene asignado a esta iniciativa a un staff de 190 profesionales de IT (entre las oficinas de Buenos Aires y de La Plata) que son parte de la selección y formación de los jóvenes.

"Estamos convencidos que el programa es una carrera en sí misma, ya que quienes brindan las capacitaciones son profesionales con varios años de experiencia en IT, tienen todas las ganas de enseñar y preparar a los jóvenes con todo lo necesario para su carrera profesional", comentó Lucio Loiacono, responsable de IT University de Despegar.

"Lo que le pedimos a los jóvenes es que tengan compromiso, muchas ganas de aprender y crecer profesionalmente", añadió.