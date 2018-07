Polémica en el subte: los pliegos "liberan" a futuros concesionarios de hacer inversiones y prohíben ajustar personal

Politica

18-07-2018 De cara a la presentación de ofertas el próximo 14 de agosto, iProfesional accedió a detalles de las condiciones establecidas al futuro nuevo administrador. La empresa se verá exceptuada de renovar trenes o abrir estaciones. Pero no podrá cambiar las tarifas o achicar el plantel de operarios

Te puede interesar Paro general: qué medios de transporte y servicios se verán afectados el próximo lunes

Si falta plata, pagan los vecinos

Proceso a la vista

Un mero. De esa forma puede tildarse el trasfondo delque tomará impulso el próximo 14 de agosto cuando, previa intervención de la estatal(SBASE), se hagan firmes las ofertas técnicas y económicas de los consorcios que pretenden controlar el transporte bajo tierra en la Ciudad por los próximos 15 años. En las últimas horas,tuvo acceso a los pliegos que darán forma al proceso y el rasgo que predomina en las pautas fijadas prácticamentedel subte. Para ser más concretos, deja las cosas tal como funcionan en la actualidad.La documentación, brindada a este medio por el Programas de Datos Abiertos sobre el Subte del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), repasa varios aspectos del servicio tal como circula, pero además indica cuáles son los ítems diagramados de cara al cambio de concesión.En ese sentido, el aspecto que más resalta es lapara quien asuma el rol que hoy encarna Metrovías.En los pliegos de licitación, SBASE deja bien en claro que la empresa que desembarque sólo deberá cumplir lasde cada una de las líneas.Como ocurre hasta hoy,tendrá a su cargo cualquier eventual, la construcción o ampliación de, e incluso la potestad para determinar"Las pautas que se le acercaron a los interesados liberan a las compañías de cualquier desembolso. A no ser que lo hagan por voluntad propia e incluyan en sus propuestas algún plan, los pliegos son concretos en quepara quedarse con el control del subte", sostuvo anteuna fuente de LPP.Los requerimientos de incorporación depara el subterráneo porteño, entonces, correrán por cuenta de desembolsos concretados por SBASE. Desde el punto de vista de los críticos de este proceso, esa política implica poner recursos públicos para el usufructo de un privado.En cuanto se ahonda en los detalles de la operatoria del medio, queda a la vista la necesidad urgente deen buena parte de las formaciones, además de requerirse laSBASE reconoce aspectos centrales, como la dramática. Algunos ejemplos figuran en las carpetas entregadas a los interesados, a las que accedió• Lafunciona con 16 formaciones de cuatro coches cada una aportados por la española GEE. Se trata de trenes fabricados y puestos en servicio• Eldispone de 12 coches Materfer de origen argentino puestos a andar• En latodavía circulan hasta 83 coches Fiat de circulación habilitada a partircuenta con, entre otras, 13 formaciones de 6 coches Nagoya 300 fabricados en Japón"Hay trenes a los queporque fallan permanentemente de tan viejos que son. Hay formaciones que en el primer mundo están directamenteo, como pasa con los trenes CAF 5000 que se compraron hace unos años, son utilizados como descarte para ensayos de detonaciones o pruebas de seguridad", comentó auna fuente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).Entre las pautas y condiciones volcadas por SBASE en las carpetas que retiraron los interesados en quedarse con el dominio del negocio del subte figuraSegún los pliegos, si el administrador en algún momento enfrentapor la suba de costos,tendrá la obligación deque asegure el"Los pliegos determinan, además, que los costos del mantenimiento y los sueldos deberán cubrirse con lo que el nuevo concesionario obtenga dey lo que determinan los impuestos destinados al servicio desde que éste pasó a dominio de la Ciudad. En caso de producirseentre lo recaudado y el gasto producto del alza justamente en los costos, la pauta de licitación establece que esa diferencia la cubrirá el Gobierno porteño", explicaron desde LPP.El destino de laque hoy ostentarepresenta otro ítem clave sobre el que se refirió SBASE entre las condiciones establecidas dentro del proceso de licitación.Ante la consulta de, desde LPP destacaron que los pliegos establecen que los nuevos administradores del subte deberánabocados al servicio a excepción de los puestos gerenciales.Por estos días, la compañía del Grupo Roggio dispone de un plantel que. El número en cuestiónsólo en el transcurso de los últimos cinco años."A esos 5.000 empleados, establecen los documentos, deberá incluso respetárseles. No tiene que llevarse a cabo. Eso exige SBASE. Por otro lado, los puestos gerenciales suman alrededor de 450. En ese caso, la discusión gira en torno acuando se retire Metrovías. Todo indica que será la empresa estatal", dijo la fuente consultada.Para poder intervenir en el proceso, el oficialismo fijó que las firmas interesadas acrediten otros requisitos. A saber:de subterráneos de 30 kilómetros de extensión mínima.transportados en forma anual desde 2015 y hasta 2017.de infraestructura, material rodante, instalaciones y equipamiento.comprobado de lade renovación durante la operación."Es un proceso que se observapara quienes ya demostraron que les interesa operar el subte.que enfrentar, tampoco que poner capital en la red, ni siquiera discutir si hace falta o no incrementar el precio de cada viaje. Esto tiene la forma dey solo eso", destacaron desde el Laboratorio de Políticas Públicas.Otro aspecto que acaba de sumarse al proceso consiste en una aclaración de la coordinación de licitaciones de SBASE. Vía una circular a la que tuvo acceso, el departamento en cuestión informó que habilitará al nuevo administrador para exigir unao la potencial rescisión de contrato en caso de que el Gobierno motorice modificaciones posteriores en las leyes laborales o impositivas.Latécnicas y económicas de los interesados en operar el subte porteño tendrá lugarEl proceso estaba fijado para el 3 de este mes, pero por pedido de los consorcios que intervienen en la compulsa se decidióEn concreto, cuatro actores -algunos asociados- han blanqueado su decisión de batallar por el servicio:, controlante del, en alianza con su par gala; la local-de Eduardo Eurnekian- en vínculo con la francocanadiense; el Grupo-dueño de- y su controlada BRT, y la inglesa(TFL).Una vez recabadas las propuestas de cada uno de estos actores, SBASE dispondrá de un lapso de dos meses para pronunciarse respecto delLa identidad deberá hacerse pública a más tardar en el transcurso de los. La intención de estatal y el Gobierno de la Ciudad es que el nuevo operador asuma el control del subte durante el semestre inicial de 2019.