López Murphy: "Con cualquier movimiento en falso la crisis se nos viene encima"

17-07-2018 El exministro de Economía aseguró que el préstamos acordado entre el gobierno de Macri y el FMI solo servirá "para frenar la hemorragia" y cuestionó que ya se hayan gastado u$s2.000 millones para "jugar en el mercado" cambiario

El exministro de Economía, Ricardocriticó eldel goebirno de Mauricio Macri el Fondo Monetario Internacional () y aseguró que"Yo dije a fines del 2015 y principios de 2016 cuando anunciaron la estrategia que en mi opinión, Argentina no soporta elevados déficit, y no por un capricho ideológico, sino por una mirada profesional. Y esto pasa porque no tenemos un mercado financiero muy desarrollado", analizó en una entrevista en canal 26.Y señaló: "Sobre todo, el terrible efecto que tiene el déficit fiscal, es que al endeudarme le hago un gran daño a la economía y cuando me tengo que salir del endeudamiento el tipo de cambio se me va al demonio".Para López Murphy , la "montaña rusa y el sube y baja" en la economía, le ha hecho mucho daño al país.y finalmente, por esa razón yo creía que había que afrontar el problema incialmente, porque postergarlo en el tiempo iba a ser costoso, no solo económicamente, sino políticamente", explicó.Además, habló delde u$s50.000 millonesal Gobierno quede los u$s7.000 millones que enviaron en esta primera instancia. "En general yo seríade queseen dólares", no obstante, consideró que en el país no ha habido una corrida cambiaria.una. No es que simplemente han querido salir del peso. Han salido de los títulos en dólares, han salido de las propiedades, han salido de todo. Básicamente porque hay una desconfianza sobre nuestras dificultades fiscales", declaró.Del mismo modo, consideró que, colocando como ejemplos la economía de Uruguay y Chile, "y ahí viene el segundo punto,", se preguntó López Murphy Y agregó que a pesar de que estamos atravesando por una crisis, hay diferencias con crisis anteriores, "ahora tenemos el sistema financiero, tenemos los bancos más fuertes, los bancos están en una posición de extraordinaria fortaleza porque aprendieron de las crisis anteriores", explicó.Finalmente, aseguró que la ventaja del Gobierno ante esta crisis económica es el apoyo internacional, "el apoyo internacional es incomparable con experiencias del pasado, si a De La Rúa le hubieran dado un tercio de eso (préstamo del FMI ), no fuera caído, la direfencia es brutal".Aún así, agregó que el: dos factores que están jugando, uno es lacentral. El PRO se maneja cony tiene una campaña electoral por delante y tienen que hacer las cosas bien porque", sentenció.