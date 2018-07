Portuarios acampan contra los despidos masivos en Terminales Río de la Plata

Economía

17-07-2018 Es por los 160 telegramas que la empresa envío luego de presentar el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo

Te puede interesar Para Macri lo peor recién empieza y se resigna a tomar medidas "kirchneristas" para amortiguar la recesión

Trabajadoresen la entrada de(TRP) en elen reclamo por losue realizó la empresa luego de presentar el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo . "Hace tiempo que venimos advirtiendo de estos problemas. Acá lo quees laen un solo grupo económico. El Gobierno tiene que hacer algo, no puede ser que lase logre en base a la reducción de puestos de trabajo", aseguro Juan Carlos Schmid, secretario general de la FeMPINRA y uno de los integrantes del triunvirato que lidera la CGT Además, señaló que "todavía no empezó la transformación del Puerto de Buenos Aires hacia una sola terminal, pero acáque tiene como objeto hacerse de lade órbitalos". "A pesar de que aún no conocemos la respuesta del Ministerio, muchos compañeros ya recibieron los telegramas de despidos en sus domicilios. Lasdel áreaAcá no hay saldos negativos para TRP, sino estrategias empresariales de concentración", resaltó Schmid en un comunicado. Finalmente, el gremialista sostuvo que "lo que ocurre con muchas industrias es que hay problemas de despidos y suspensiones".