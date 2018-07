Olvídese de las acciones argentinas... por ahora, dice Citi

Finanzas

17-07-2018 Las acciones locales están atravesando un bache difícil, pero los analistas están atentos a pistas que puedan indicar el inicio de un cambio

Los valores locales entraron en un, con unaen términos locales desde su pico del 25 de enero, incluso después de su reclasificación como mercado emergente por MSCI Inc. el mes pasado. Lasdel año hasta ahorason casi el. Citi dijo que aunqueen el corto plazo -ya no tienen exposición argentina en su cartera en este momento- las cosas podríande año. Haya las que estar atentos, dicen los analistas Julio Zamora y Fernán González.Primero, hay que estar atentos aque permitió al presidente Mauricio Macri ganar en 2015En segundo lugar, lapara finales de año o principios de 2019 después de unos próximos trimestres difíciles, incluida una recesión prevista. Finalmente, según Bloomberg, no se puede permitir que lade la reciente, dijeron analistas de Citi, citando una caída del peso que llevó al Gobierno a solicitar una línea de crédito de US$50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hasta entonces, prepárense para unadebido a la recesión esperada y unos pronósticos de inflación que probablemente se mantengan obstinadamente por encima del 30%. Los analistas escribieron en un comentario que lasson máspero sin crecimiento , es difícil prever un buen desempeño. Sidel peso argentino, las acciones podríanVa a ser muy difícil tocar fondo en este mercado , añadieron.