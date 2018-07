Según una consultora, María Eugenia Vidal continúa con la mejor imagen del Gobierno aunque creció el descontento

Politica

La directora de la consultora Management & Fit, Mariel Fornoni, estuvo en LN+ y analizó los números que surgieron a raíz de la encuesta que realizaron sobre la aprobación de la gestión de Cambiemos tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

"Será clave quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires. Ahora está Vidal que sigue siendo fuerte. Más allá de que ha tenido una caída, porque todo el Gobierno la ha tenido", dijo la especialista.

Bajo la "percepción de gestión provincial" y la pregunta de si aprueban o desaprueban la forma en que Vidal está conduciendo la provincia de Buenos Aires, el 46,1% respondido que aprueba; el 45,3%, que no; y el 8,5% no sabe, no contesta.

"La Provincia concentra el 38% de los electores del país. Es muy difícil. Vamos a ver qué candidato del peronismo o kirchnerismo puede sacar 25% o más que le permita entrar en un ballottage", dijo Fornoni. Y sugirió que, según ella, "la pelea estará en esa elección, más que en la votación nacional".

Con respecto a la aprobación de la gestión que tiene hoy Mauricio Macri , los números están más alejados. Actualmente, el Presidente tiene un 54,9% de desaprobación; un 35,1% de aprobación y un 10% que está indeciso.

"Hace tres meses, yo te decía que Macri ganaba en primera vuelta, porque sumando la provincia de Buenos Aires con la Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que es el 70% del padrón, no había candidatos de la oposición que pudieran hacerle frente en ese sentido, ni del kirchnerismo ni del peronismo", sostuvo la directora de Management & Fit. "Hoy la situación cambió, aunque estamos hablando de lo que va a pasar en un año y medio".

Respecto de las declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto sobre la candidatura de Cristina Kirchner en 2019, Fornoni dijo que tanto Cristina como Macri "concentran cada uno un 25% de los electores del núcleo duro", que serían quienes votarían en cualquier circunstancia.

"Macri no ha tenido nunca un 70% de aprobación, su pico más alto del Gobierno fue 51 o 52% cuando ganó la elección. Si uno lo mira retrospectivamente, no es que sea irrecuperable. Para ganar en primera vuelta, el Presidente debería tener más de 40%", concluyó la invitada.