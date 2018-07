Dólar vs inflación: una carrera que tiene un claro ganador desde que asumió Mauricio Macri

Finanzas

18-07-2018 A partir de lo sucedido este año con el tipo de cambio, su relación con los precios al consumidor ha variado con respecto a lo sucedido en años anteriores

El tiempo pasa y la historia se repite en forma sistemática en lo que hace a la relación entre la inflación y el dólar en Argentina. Laque suele plantearse essecon respecto al avance implacable de la inflación, con todo lo que ello implica y en este caso es interesante analizar lo sucedido a lo largo de la gestión del actual gobierno.Cabe recordar que allá porexistía unque estaba claramentepor la intervención del Banco Central que cotizaba ay unque rondaba losAnte este desfasaje una de las primeras medidas que adoptó el por entonces Ministro de Hacienda y Finanzas fue la liberación del cepo cambiario, por lo que el precio de la divisa, lo cual implicó unadel orden del 43%.Elque era rebatido por numerosos analistas del sector privado, era que la mayoría de losya se calculaban en función de la cotización en el segmento marginal y que por ello elElde la medida fue unapara diciembre de ese año del, según informó por entonces el llamado "Indice de inflación Congreso", ante las marcadas deficiencias que mostraba el Indec en la confección del indicador.Luego, con el paso de los meses, else fue quedando al tiempo que laterminando el año 2016 con subas que fueron delrespectivamente.Pese a ello, el dólar aun mostraba undel orden del, que con el transcurso de los mesespara terminar el año pasado con unaEllo como consecuencia de un avance delfrente al. Pero a partir de este año esase ha visto sustancialmenteal menos hasta el presente, ya que en elel dólar avanzó unen tanto que lossubieronComo consecuencia de esta evolución más que errática, en losse puede contabilizar un avance dellevemente inferior alfrente aque treparon unDe la comparación de ambos indicadores surge que hoy elque el vigente al momento de lacomo Presidente de la Nación.Con este porcentaje, el tes elde los últimos ocho años, solo comparable con el"Laha sido más fuerte que la de, episodios en los que lalosa la exportación. Ahora el comportamiento de la inflación puede ser distinto, pero esto deberá corroborarse en la práctica", afirman desde IERAL.Pero con los ojos puestos en lo sucedido a lo largo de los últimos meses, esta situaciónno solo por lo que pueda suceder con la divisa sino también por el avance de la inflación."Cuando una mira la serie histórica, else asemeja, en promedio, a los decuando no teníamos déficit en Cuenta Corriente ", dijo Guido Lorenzo desde ACM."Podríamos decir, por eso, que el, agrega, pero advierte por un viejo conocido: eles decir, la inflación adicional que genera el corrimiento del dólar.Hoy, dice Lorenzo, tenemos un, pero"Me gustaría ver cómo queda el tipo de cambio real cuando se produzca todo el pass-through".Por su parte, el economistaq Federico Muñoz agrega queLlega a esa conclusión comparando precios con otros países de la región sobre una canasta de consumo fija, que incluye tanto"El relevamiento actualizado nos muestra un giro notable: lasen todas las categorías se abarataron alrededor derespecto al 2017 y nuestro país", dice Muñoz."En términos llanos, tras la corrida cambiaria de los últimos mesesacota y amplía: "Lade nuestros productores de bienes transablessustancialmente".También hay que decir, aclara, "que nuestrosse hansincerando quizás una realidad insostenible".