Templeton, BlackRock y Goldman Sachs creen que es momento de comprar mercados emergentes

Finanzas

18-07-2018 Las tres administradoras más grandes del mundo son optimistas con respecto al futuro desempeño de los emergentes. Sin embargo, muchos en el mercado tienen una visión diferente

Los mercados emergentes están listos para recuperarse luego de que activos fueron a la baja por más de u$s7 billones.

Así lo afirman tres de las administradoras más grandes del mundo: Goldman Sachs, Templeton Investments y BlackRock, según señala la agencia Bloomberg.

Las tres firmas afirman que los precios bajos, las ganancias corporativas en alza y los sólidos fundamentals sobrepasarán los riesgos de la posible guerra comercial, la suba en las tasas de interés y una potencial recesión en los EE.UU.

“Nos gustan los activos de mercados emergentes, en particular las equities”, dijo Isabelle Mateos y Lago, estratega de BlackRock Investment Institute, el think tank de la administradora de activos.

"Es una combinación de contexto de crecimiento global y expectativa de ganancias sobre las corporaciones de los mercados emergentes”.

Sin embargo, los optimistas “bulls” son minoría. Más de la mitad de los participantes del mercado espera que continúe la liquidación de las acciones y monedas en los países en vías de desarrollo. Esto, según una encuesta que Bloomberg realizó a 20 inversores, traders y estrategas,

El pesimismo acerca de las naciones en desarrollo está en su nivel más alto en los últimos 23 años, de acuerdo con el indicador Bank of America Merrill Lynch Risk-Love.

Los estrategas del BofAML afirman que eso es "normalmente un signo de que hay que aumentar la exposición, no reducirla, siempre que no coincida con una recesión”.



A continuación, seis gráficos recopilados por Bloomberg a favor de la visión optimista sobre los emergentes:



La performance de las acciones de los mercados emergentes en relación con los grandes capitales estadounidenses, medido por el diferencial de los rendimientos a tres meses, está cerca de un umbral del -17%, que no se ha incumplido desde la crisis financiera mundial.



Las acciones de las naciones en desarrollo se han recuperado un promedio del 32% en los 12 meses posteriores a su mayor reducción del año, según datos compilados por SunTrust Private Wealth.



Recuperaciones escarpadas

Las acciones de los mercados emergentes con frecuencia registraron aumentos de dos dígitos después del rally de ventas más profundo del año.

Las salidas semanales de los fondos de deuda de los mercados emergentes alcanzaron el nivel más bajo desde las elecciones estadounidenses en la semana que finalizó el 27 de junio, según datos de EPFR Global. Los últimos tres reembolsos de esa magnitud o mayores precedieron a las subas en los bonos en dólares de la nación en desarrollo durante los próximos tres meses.

Fondos que se van

La mayor salida de fondos de deuda de los mercados emergentes se dio desde las elecciones estadounidenses.



La competitividad comercial de las naciones en desarrollo está cerca del mismo nivel que el 20 de enero de 2016, el comienzo de la gran recuperación de los mercados emergentes.



Si la última década sirve de ejemplo, es probable que la fortaleza del dólar no sea un obstáculo para los activos de los mercados emergentes por mucho más tiempo. Las fuertes alzas del dólar han durado típicamente de tres a ocho meses y rara vez superan el año. La última racha tiene ya cinco meses.



Aunque el número de economías en desarrollo en real expansión ha disminuido desde que alcanzó un máximo en febrero, la buena noticia es que los mercados emergentes históricamente se han recuperado rápidamente, incluso después de 2008.