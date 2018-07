Vinos & Bodegas

20-07-2018 iProfesional propone evitar los lugares comunes, con opciones que incluyen bodegas poco conocidas, etiquetas de estreno y cepas poco tradicionales

El Día del Amigo es una fecha pensada para el encuentro. Y ya sea para obsequiar o para poner en la mesa y agasajar a amigos y amigas, un vino es una de las opciones más versátiles, dado que hay etiquetas pensadas para distintos tipos de paladares.

De cara a esa celebración, Vinos & Bodegas seleccionó ejemplares ideales para salir de lo común: hay cepas poco tradicionales, bodegas no masivas y novedades que hace muy poco llegaron al mercado.

Manos Negras Stone Soil Blend de Blancas 2016 - Bodega Tinto Negro - Precio sugerido: $295



¿Qué lo diferencia?: un nuevo blanco, poco convencional, con la firma del gran Alejandro "Colo" Sejanovich

¿Qué ofrece?: al llevarlo a la nariz vas a notar algo particular. Seguramente sea el aporte de Gewürztraminer, una cepa que es trabajada por pocas bodegas en la Argentina, y que gana protagonismo en este blend blanco de Los Chacayes. Se complementa con Chardonnay y Semillón. El resultado es un vino expresivo pero no estridente, con toques de frutas blancas, cítricos, un dejo a miel no muy evidente y algo exótico de fondo, levemente especiado. Al paladar se muestra fresco, fluido y de paso seco, pero muy equilibrado entre su espíritu ágil, algo de volumen y una acidez presente pero no sobreactuada.

Los Intocables Malbec 2016 – Bodega Finca Las Moras – Precio sugerido: $325





¿Qué lo diferencia?: es un vino criado en barricas de bourbon.

¿Qué ofrece?: es un vino tinto ideal para quienes busquen aromas exuberantes, una madera en primer plano y cuerpo carnoso. Esa es su propuesta y no falla. En nariz vas encontrar una paleta dominada por la fruta roja madura, bien potente y confitada, con una barrica que entrega notas que van desde el chocolate al caramelo, incluyendo una punta apenitas licorosa. Al paladar presenta buen cuerpo y una sensación cremosa, con taninos que no incomodan y de pulso dulce. Es intenso en términos aromáticos, con una barrica que no tendrá problemas en reclamar protagonismo. Perdura con un dejo ahumado.

Proyecto Las Compuertas Cordisco 2017 – Bodega Familia Durigutti – Precio sugerido: $370





¿Qué lo diferencia?: es un varietal elaborado con una cepa realmente diferente. ¡Y es super bebible!

¿Qué ofrece?: la bodega posee menos de una hectárea de esta variedad originaria de la zona italiana de Abruzzo. Aquí en la Argentina, es una cepa con la que se logran vinos de buena acidez y mucha fruta. Este ejemplar se elaboró en concreto, donde permaneció cerca de nueve meses antes de ir a botella. Se trata de un vino con un color atrapante, que tiende al rojo granate brillante. Su paleta es expresiva y elegante. Hay fruta roja delicada y sutil y una pátina que recuerda al orégano o por qué no, al romero fresco. En boca se luce con su rica textura, con taninos suaves pero algo rugosos. Está a años luz de ser un vino concentrado. Tiene cierta ligereza y un andar suelto. Posee bajo alcohol, paso seco y un recuerdo a frutas que permanece durante un largo rato.

Livverá Malvasía 2016 - Escala Humana Wines – Precio sugerido: $390

¿Qué lo diferencia?: cepa casi desconocida en la Argentina, elaborada como un vino naranja.

¿Qué ofrece?: a partir de tan solo 20 hileras de un viñedo de Tupungato, el enólogo Germán Masera alumbra un vino que evita cualquier convencionalismo. En nariz, ofrece un perfil bien herbáceo, que recuerda al cedrón y a las frutas blancas maduras. En boca es un vino con excelente acidez pero no flaquea, tiene buen volumen y un paso con cierta estructura. Conforme avanza, despliega un arsenal de aromas que van de los quinotos a la menta peperina. Para cualquier paladar curioso, es un vino que realmente vale la pena descubrir. Etiqueta difícil de conseguir en Buenos Aires, pero vale la pena buscar en alguna vinoteca especializada en ejemplares escasos.

Doña Paula 1350 2015 – Bodega Doña Paula – Precio sugerido: $479

¿Qué lo diferencia?: es un corte diferente, ya que incluye una variedad casi desconocida en la Argentina: Casavecchia.

¿Qué ofrece?: con el aporte de Cabernet Franc, Malbec y esta exótica cepa de origen italiano de la que hay apenas una hectárea en el país, la bodega propone un blend de gran expresividad, con una paleta cargada de frutas rojas frescas, toques balsámicos y una buena carga de especias. ¿La madera? Muy bien integrada, mostrando apenas un toque de cacao. Al paladar es un vino de buen balance, con algo de estructura pero que nunca pierde un centímetro de "tomabilidad". Su frescura, en tanto, está presente pero con una acidez que nunca se despega, contribuyendo al impecable equilibrio general.

E's Vino Virgin Soils Malbec 2017 - Bodega E's Vino - Precio sugerido: $500





¿Qué lo diferencia?: es un vino que recién se está estrenando. Y cuenta con la mano del enólogo Matías Michelini.

¿Qué ofrece?: de la mano del enólogo Matías Michelini, Eugenia Luka, hija del fundador de la reconocida bodega Finca Sophenia, decidió encarar un proyecto personal, que hable de sus gustos. Además de un Semillón, presentó este Malbec, que proviene de Gualtallary, uno de los grandes hotspots vitivinícolas del momento. Se luce con una fruta roja súper intensa, fresca y en altísima definición, con un aporte levemente floral. Ofrece un toque de barrica que le da cierto aire "clasicista", con un dejo a chocolate y algunos tosados. En boca entra amable, para luego fluir en un avance largo y amplio. En ese sentido no es como otros vinos de "Gualta", mucho más extremos. Si bien es seco, sus taninos muestran una suave madurez y cierto dejo dulzón, que se suma al toque de barrica. Pero es innegablemente fresco. Esto, ayudado por una leve tensión, lo convierte en un vino que nunca cansará el paladar.

Hollywood Vino Tinto – Bodega: proyecto familiar – Precio sugerido: $550

¿Qué lo diferencia?: un vino ideal para descubrir las ventajas del envase bag in box, que equivale a cuatro botellas. Un regalo para quien busque sorprender.

¿Qué ofrece?: la emprendedora mendocina Lis Clément, creativa del mundo del vino –hace unos años le dio vida al Malbec World Day, que hoy es un fenómeno de alcance global-, encontró en un viñedo de su familia la inspiración para salir al mercado con su marca propia: Hollywood. Se trata de un blend de Malbec y Syrah que viene en formato bag in box, que tiene la ventaja de ser amigable con el medioambiente y de conservar intactas las propiedades del vino una vez abierto por al menos un par de meses. La idea de Clément fue hacer un vino bebible y sin mayores pretensiones que las de acompañar un buen momento. Y cumplió con creces. Se trata de un corte que conjuga frutos rojos de suave madurez, con un toque especiado súper sutil. En boca es jugoso, con un paso que llena el paladar y que fluye gracias a su cuerpo medio y sus taninos amables. La acidez dice presente y la carga de frutas rojas tarda un buen rato en apagarse. En Buenos Aires se consigue en la cadena de vinotecas EnoGarage.