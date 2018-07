"Del 1 al 10, la crisis de hoy es un 3", dijo el expresidente del Banco Central Mario Blejer

Economía

19-07-2018 Según Blejer, se podrían haber encontrado otros mecanismos para conseguir dinero más barato y con otra garantía que acudiendo al FMI. "Mecanismos bilaterales, no multilaterales", propuso

El expresidente del Banco Central Mario Blejer estuvo LN+ y se refirió a laque atraviesa el país y la contrastó con la crisis de 2001. "Si el 2001 fue lo peor, el 10 de la crisis , ¿qué número es ahora?", le consultaron a Blejer. "A mi juicio", respondió. Así explicó que lo que se vive actualmenteni los problemas de esa época.. No es una crisis como la que tuvimos en ese momento que estábamos en, con el, con la. Estábamos con el, había gente quebuscando su propia plata", detalló, al tiempo que explicó que el desempleo en ese momento había llegado al 50%. "No es comparable esto", enfatizó.Según Blejer , se podrían haber encontrado otros mecanismos paray con otra garantía que acudiendo al FMI . "Mecanismos bilaterales, no multilaterales", propuso. No obstante, el especialista confesó que el acuerdo con el Fondo le parece positivo.