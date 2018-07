¿Steve Jobs nos arruinó la vida? Seis consejos para convivir con el móvil

Tecnología

19-07-2018 En su investigación más reciente, Oracle Marketing Cloud señala que las personas lo consultan una media de 150 veces al día, es decir, cada 10 minutos

Las cifras sobre uso del móvil y la adicción al mismo siguen creciendo sin parar.ha recopilado todos los estudios realizados en el año 2017 de, y sacó la conclusión de que una persona pasa una media de 4 horas al día con el teléfono; y con una población adulta que arroja cifras de penetración muy cercanas al 100% en posesión de un móvil., en su investigación más reciente, concluyó que las personas consultan una media de 150 veces al día el móvil, o lo que es lo mismo, cada 10 minutos. Los británicos ya le han puesto nombre a lo que consideran un gran problema, muy extendido:(por no-mobile-phone-phobia), algo así como un miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil . El reputado, autor del best seller, dice que apuesta por la tecnología que ofrecen los móviles, pero con un necesario equilibrio. El diario español El País propusoque cada uno debe adaptar a su propia realidad:

1. Elimine las notificaciones y vibraciones, pues de otra manera estará continuamente interrumpiendo su trabajo y despertando la curiosidad del sistema límbico –emocional– frente al córtex prefrontal –razón–.

Te puede interesar Un estudiante crea una revolucionaria funda para el teléfono móvil

2. Sistematice sus horas de consulta del e-mail, WhatsApp e incluso de navegar por Internet. Existen diversas fórmulas que cada uno debe elegir según su trabajo: cada hora en punto, dos veces por la mañana, dos por la tarde.

3. Decida qué momentos del día va a aislarse al 100% del móvil con distancia de por medio, evitando tener la tentación a mano. Con ello, logra bloques de tiempo para atención plena.

4. No consulte el móvil desde la cama e incluso intente no consultarlo una hora antes para evitar empeorar la calidad de su sueño. Existen alternativas mucho mejores, como leer un libro.

5. Evite el acceso de manera directa a muchas aplicaciones que detecte que son robatiempos y malos hábitos a evitar, así como redes sociales.

6. Ante temas de mayor importancia, active el mecanismo de excepción que todos los smartphone permiten, como que el teléfono solo suene cuando lo llaman desdedeterminados móviles.

Estas nuevas formas de uso del teléfono facilitan comunicarse con las personas que tenga relación, por lo que se recomienda que las haga partícipes de las mismas para que conozcan, pues la inmediatez a la que estaban acostumbrados debería desaparecer. No tenga miedo porque la gente las respeta y las entiende, además no supone un perjuicio a la visión personal y profesional de su persona. Y por último, insista en cambiar una creencia muy extendida:. Y sin un control sobre el móvil, no será capaz de desligarse de muchas de ellas.