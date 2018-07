Dólar, inflación y venta de autos: las previsiones del CEO de Volkswagen para un año con turbulencias

Autos iPro

Es la marca número uno en ventas en la Argentina, la que durante años lideró con el pequeño Gol en el segmento B y que ahora desacomodó a las grandes productoras de pick ups con el motor más potente para su Amarok, la V6.

Por eso la Exposición Rural se convirtió en un foco muy importante para la marca, a fin de acercarse a un público que demanda vehículos utilitarios livianos, donde además de Amarok tienen Saveiro y una gran oferta en Pesados, con el reciéntemente lanzado Constellation 25.360 y la gama Delivery.

En este contexto, el CEO de la compañía, Hernán Vázquez, explicó a iProfesional lo que significa para ellos la presencia en la exposición y también se refirió al mercado en general.

"Toda nuestra gama de productos es importante y nuestra presencia en este tipo de acciones es clave para vincularse con el público especial que compra estos modelos y con el público en general. Es un orgullo acompañar esta exposición y los intereses del sector agropecuario en nuestro país", explicó Vázquez.

Además de camiones, la presencia en la feria permite exhibir los productos que en los últimos años ganaron mayor participación de mercado, como el caso de las pick ups, al igual que ha sucedido con los SUVs. Y la marca además de fabricar Amarok en la Argentina anunció un proyecto para producir en Pacheco un nuevo modelo, la llamada Tharu.

- ¿Hay una tendencia a la especialización en las fábricas argentinas?

- Es una cuestión de demanda del público, se busca evolucionar, y la moda SUV esta creciendo mucho en el mercado americano, incluso en China y Europa, y a medida que las marcas vayamos poniendo oferta en el mercado veremos como se incrementa.



Todas las marcas ponemos en marcha proyectos que en dos o tres años verán la luz por eso la oferta de SUV en el mercado argentino será muy alta y creo que será una parte importante del mercado.



Las pick ups es muy clave para nuestro mercado y no solo para el campo, sino que forma parte de nuestra cultura y se usa como vehículo mixto. Además mucha gente sin tener campo la dedica al ocio, al turismo. Para esa gente una pick up cumple con este cometido y observamos mucho que nuestras ventas van por ese camino. El negocio de la pick up es muy importante y será cada vez más.

- El mercado tuvo una caída en junio, ¿qué puede pasar de ahora en más y cómo vienen las exportaciones para equilibrar esa caída?

- Todos los fabricantes buscamos patas donde vender, y también la pata exportadora es muy importante porque para comprar los productos importados hace falta generar divisas.

Entonces la exportación es importante. En los primeros seis meses argentina está exportando un 20% más y Volkswagen está exportando más que ese 20% porque Brasil se está comportando mejor y también ganamos lugar en Sudáfrica y Australia, donde nos va muy bien con la Amarok V6, con lo cual la exportación en general tiene comportamiento positivo.



Igual, si bien junio fue difícil, lo será julio y agosto también, seguirán la misma tendencia. Eso nos ha forzado a todos a mejorar el negocio de la exportación que no llega a palear el frenazo del mercado interno pero está ayudando a sobrellevar mejor la circunstancia.

- ¿Hacia fin de año que número de patentamientos prevén?

- Entre 800.000 y 830.000 unidades. Ojalá sean 830.000, aunque si se proyecta esta caída de junio hacia fin de año estaríamos más cerca de 800.000.

Estuvimos reunidos con el ministro de Producción, Dante Sica, y nos decían que las cosas no serán fáciles en el tercer trimestre con la devaluación y las tasas elevadas pero hay que esperar si hay novedades en los próximos anuncios que mejoren las cosas. El tercer trimestre será difícil. Confiemos en que el cuarto al menos si no es de crecimiento se estabilice la situación.

- En la reunión con Dante Sica, ¿cuáles fueron los temas centrales y las preocupaciones más importantes que expusieron de parte del sector?

- El Ministro dijo que no hay ningún cambio en la reforma tributaria, nos gustaría que sea más rápido pero hay que entender que el país tiene un programa que cumplir a rajatablas por el bien de todos, por lo cual hay que ser pacientes, y de alguna forma el ministro transmitió claramente que la receta con la cual saldremos de esta situación es la misma que con la que entramos, con lo cual ellos no cambiarán su hoja de ruta, aunque si auguran una mayor energía alrededor de la reducción del déficit y hace hincapié en la reducción del gasto público.

Veremos en los próximos días cómo se va dando esto. La reducción del déficit es clave y el apoyo que necesiten del sector automotriz lo tendrán porque todos necesitamos un país en crecimiento y que se dejen de vivir este tipo de turbulencias.

- Cuándo se habla del dólar muchos dicen que está atrasado, que hay que subirlo para ser más competitivos pero complica el mercado interno. ¿Cuál es su opinión?

- Me divierte cuando la gente dice dónde debe estar el dólar. El mercado es sabio y lo pone donde lo tiene que poner. A nosotros nos afecta cuando los bandazos son muy violentos. Todos entendemos que el dólar estaba algo atrasado, lo que nos cuesta es entender una devaluación que en una o dos semanas te arrastra un 20% o 25% porque no hay forma de generar certidumbre, compramos autos e insumos para la fabricación de productos afuera y necesitamos dólares para pagar nuestras deudas.

El tipo de cambio tiene una razón de ser muy importante para nuestra compañía y cuando hay bandazos importantes nos dejan tambaleando. Luego las cosas se acomodan, con el tiempo se traslada algo a precios porque hay que hacerlo aunque no uno a uno, pero todo requiere tiempo, y cuando la turbulencia es tan corta y tan fuerte en el tiempo desestabiliza un poco.



El dólar tiene que tener su curso, el gobierno tiene que dejarlo flotar un poco lo cual también es bueno, porque cuando uno toma medidas artificiales para contenerlo el día que lo suelta el bandazo es espectacular, pero también es cierto que ahora sin serlo pasó algo parecido. Por eso confiemos en que ahora las circunstancias puedan ser paulatinas, y que el tipo de cambio y la inflación se vayan acompañando con una cierta lógica para hacer las cosas previsibles.

Cuando haces las cosas a mediano y largo plazo se necesita previsibilidad, sino es muy difícil planificar. Confiemos en que todo se acomode y encontremos un país mejor.