WhatsApp ya avisa cuando se reenvían mensajes

Tecnología

19-07-2018 Por el momento, no ha llegado la temida actualización que incluya cuentas verificadas de marcas y empresas que podrán enviar mensajes a los usuarios

empezó a mostrar avisos a sus usuarios cuando reenvían mensajes. Por el momento no todos tienen esta opción activada y actualizar no garantiza recibirla porque no parece depender de la versión de la aplicación . Hace algunos meses se había previsto esta nueva garantía de reenvío de mensajes, si bien en un primer momento parecía mucho más "agresiva" en sus avisos: si reenviaba un mensaje, avisaría tanto a la persona que recibe el mensaje reenviado como quien en un primer momento lo había escrito. Sin embargo, en la versión que se ha implementado finalmente,. No está claro qué ha empujado a WhatsApp a hacer este cambio en un último momento, puesdel reenvío de mensajes parecía una forma de garantizar que algo que uno hubiera dicho no acabara en un chat ajeno sin que lo supiera.Esta es una de las últimas actualizaciones de uso de WhatsApp tras otros cambios menores en los últimos meses, desde cambiar cómo funcionan los chats hasta los poderes que tienen lossobre ellos, pasando también por la posibilidad de borrar mensajes pasados unos minutos de su envío. Por el momento, no ha llegado laque incluya cuentas verificadas de marcas y empresas que podrán enviar mensajes a los usuarios, lo que sobre el papel sería introducir publicidad directa por primera vez en WhatsApp. La tensión por este tipo de cambios es lo que ha llevado a la progresiva salida de los fundadores de la aplicación tras su compra por