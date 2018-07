La CGT le advirtió a Lagarde: “No habrá consenso social para el ajuste y el conflicto será infinito”

Politica

19-07-2018 Desde la central obrera brindaron una conferencia de prensa para advertir al Fondo que el movimiento organizado de los trabajadores está alerta

Ante lade Christine, titular del Fondo Monetario Internacional (), para participar del G20, laconvocó a una conferencia de prensa paraque "social para ely elserá”.

La conferencia de la CGT contra el FMI estuvo encabezada por el triunvirato y el encargado de abrirla fue Juan Carlos Schmid, quien advirtió: "El ajuste es inviable". Tras lo cual adelantó que de prosperar el plan económico "el conflicto va a ser infinito".

"Ayer el Gobierno ratificó el rumbo del programa económico. Esto no genera ninguna expectativa", aseguró.

"Nosotros tenemos una visión crítica del FMI. El sindicalismo internacional tuvo en los útlimos 20 años misiones, encuentros y entrevistas con este organismo multilateral y en todos los casos se le manifestó su rechazo", explicó Schmid. "Todas sus intervenciones a escala planetaria nunca dieron ningún resultado positivo. El caso más reciente es el de Grecia", dijo.

Luego, hizo una comparación entre la cifra que pretende ajustar el Gobierno a instancais del Fondo. "Se dice que hay en juego un ajuste de $300 mil millones. Es el equivalente a 34 millones de haberes jubilatorios o al presupuesto de las Fuerzas Armadas por los próximos cinco años. Hay que preguntarse ya no como CGT sino como sociedad si este es el costo social que puede soportar el pueblo argentino".

Luego, Schmid, adelantó: "Lagarde no va a contar con el aval de esta CGT" y se refirió al "gigantesco costo social" que puede tener el cumplimiento de las metas y condicionamientos que planteó el Fondo. "No va a haber consenso social de los trabajadores organizados. Se va abrir un frente de conflicto infinito. Es inviable un ajuste en un país que ya esta paralizado y en recesión".

Luego de Schmid, quien tomó la palabra fue Héctor Daer: "Ayer desde el Gobierno ratificaron el rumbo. Nos va a llevar a las mismas consecuencias que la crisis. No puede ser que no se den cuenta de la crisis alimentaria, de la crisis de salud. Es importante que el FMI tenga la radiografia social que le plantea esta CGT", remarcó.

Por su parte, Carlosde "mentiroso y no tener un horizonte económico" y dijo que después del ajuste , "y las obras sociales". Y pidió uncon el resto de los sectores políticos. Poco antes de la rueda de prensa, en declaraciones a FM La Patriada, Schmid había advertido que "laesta másque el peso" y le advirtió a la gestión del presidente Mauricio Macri que "no cuente" con la central obrera "para un consenso social con el FMI ". "No cuenten con la CGT para un consenso social con el FMI", señaló Schmid, quien se mostró "preocupado" por los alcances del acuerdo que firmó el Gobierno con el organismo internacional. Para el integrante del triunvirato que encabeza la central obrera, "el ajuste que plantea el Fondo Monetario es inviable político y socialmente". "Las palabras de Macri son dulces para los oídos de las clases dominantes pero no para el resto del pueblo", señaló además Schmid. Al ser consultado sobre los recortes en el gasto público que propone el Gobierno , vaticinó que así "va a. "social, hay mucho malestar en toda la sociedad", subrayó el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento.