Macri, en su visita a la Bolsa de Comercio: "Ningún gobernador discute que tenemos que reducir el déficit fiscal"

Economía

19-07-2018 El Presidente asitió a la entidad con motivo de su 164º aniversario y fue entrevistado por su titular, Adelmo Gabbi, quien no ahorró elogios a la actual administración. El mandatario hizo hincapié en un Estado "transparente" y "eficiente", además de repetir que el país está "en el rumbo correcto"

El presidente Mauricio Macri asistió a la Bolsa de Comercio este jueves por la tarde, donde fue entrevistado por Adelmo Gabbi, titular de la entidad, quien se mostró conforme con la política económica y realizó algunas preguntas.

Uno de los puntos en los que hizo foco el jefe de Estado fue en la educación, por lo que pidió a los docentes que se capaciten, para poder preparar a los chicos para el siglo XXI.

"El debate lo estamos dando. Y depende de la colaboración de los gremios. La batalla por una educación de calidad hay que darla. La mitad de los chicos que empiezan en el colegio público no terminan el secundario. Lo más injusto que ha pasado con la argentina se ha divido entre los que pueden pagar la educación privada y los que no", disparó.

También se refirió a las cuentas públicas, donde señaló que durante su gobierno se comenzado a debatir, a poner los problemas sobre la mesa".

"Ningún gobernador discute que tenemos que reducir el déficit fiscal. Les decimos a los argentinos que hay un camino. Hoy tenemos muy claro que tenemos un proyecto de desarrollo federal. Lo bueno es que hemos descubierto hay recursos naturales a los que se les puede añadir valor a partir del recurso humano", completó Macri.

"Tenemos que buscar un estado moderno, eficiente y al servicio de la gente. Eso significa transparencia. Hay herramientas modernas que han funcionado muy bien en países como Chile, España o Colombia, porque generan una dinámica distinta", añadió.

También destacó que hay que "apostar a la creatividad de las personas, a la libertad", a la vez que deslizó que ningún país se "desarrolla a partir de un Estado estadocéntrico y unitario".

"Cuando los países que más han crecido son los que más comerciaron entre ellos, los que más se integraron. Empezamos a tener claro que este es el camino. Es un avance enorme. Que los argentinos entendamos que si vivimos con los recursos que tenemos, qué nos lleva a pensar que el Estado puede gastar más", remarcó el Presidente.

Con respecto a la crisis, Macri explicó: "Después de dos años y medio, quizás por la visión política o una visión equivocada nuestra, de ir bajando gradualmente el déficit pero rápidamente la inflación. Eso claramente, ante la primera tormenta nos encontró ante una realidad muy vulnerable".

En este sentido, el mandatario subrayó que el rumbo es "prescindir del crédito externo que es lo que le saca el crédito a la gente, a las Pymes y a las grandes empresas" y disparó: "No es verdad que ajustar el Estado es ajustar a todos los argentinos. Significa liberar a todos los argentinos para que tenga créditos para que se puedan desarrollar".

Un párrafo aparte fue dedicado a las tarifas, donde Macri calificó como "importante" que los argentinos aprendan "a darle valor a los servicios públicos", a pesar de que a muchos le haya "significado cambiar sus gastos".

"La gente se ha dado cuenta de que se puede vivir con menos energía. Tenemos energías que han sido un éxito y encima tenemos a Vaca Muerta que está más viva que nunca. Este verano vamos a transformarnos en exportadores de gas de vuelta a Chile y en dos o tres 14.000 millones de barriles", se explayó.

Y añadió: "Eso significa que no sólo vamos a pagar tanto el gas, sino que vamos a tener energía más barata para la producción, que es fundamental".

Además, destacó la importancia del acuerdo de competitividad entre las empresas, los gremios y el gobierno de Neuquén para el desarrollo de Vaca Muerta."Esto provocó una revolución de empleo. Todos los meses estamos produciendo más", agregó.

También hizo referencia que la Argentina está rumbo a "tener una exportación diversificada" y ejemplificó con la baja de retenciones a la soja, que permitió que algunos productores se pasaran al maíz. "Con la sequía, nos hubiera destrozado", evaluó.

Y continuó: "Hay una empresa que va a licuar gas, porque en el verano nos va a sobrar gas. La Argentina tiene que convertirse en un país que exporte en todas sus líneas. Y la revolución del litio en el Norte. En cuatro años nos vamos a convertir en el primer exportador mundial de litio".

Asimismo, aseguró que "todas las terminales se han comprometido en invertir para fabricar un auto que se exporte, no sólo a Brasil".

Por su parte, Gabbi destacó la creación de la figura de Participación Público-Privada para la obra pública. Macri señaló en este sentido que se están firmando las dos primeras rutas bajo este sistema, lo que será un "día histórico".

"Una de las cosas que me han dolido más es no haber sido lo suficientemente creativo. Cada vez que me traen un planito es de hace 20 o 30 años. Lo bueno es que hoy tenemos muy claro cómo podemos conectar el país. Porque lo fundamental para que la Argentina se desarrolle es que todos estén igual de conectados, física y virtualmente", se explayó el Presidente.

Y, en este punto, pidió a la Cámara de Diputados que, luego del receso, dé "media sanción de la ley corta de telecomunicaciones, que pone en igualdad de condiciones a los prestadores grandes y a los chicos. Y completó: "Esto nos va a permitir mejores conexiones y a tarifas más competitivas".