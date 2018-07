Macri, a las pymes: "Está en marcha el proceso de reducción de los impuestos distorsivos"

Impuestos

El presidente Mauricio Macri participó del acto por el 164 aniversario de la Bolsa de Comercio porteña, donde volvió a referirse a su política económica y le envió un mensaje a las pymes. "Está en marcha el proceso de reducción de los impuestos distorsivos", sostuvo.

Durante la presentación, el mandatario tuvo un mano a mano con el titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, quien le recriminó que no estuvo presente en la celebración del año pasado.

Pasado ese primer momento, algo incómodo, Macri explicó que los generadores de electricidad podrán comenzar a licitar sus compras de gas natural a partir de agosto,como una forma de buscar reducir de manera gradual los controles a los mercados energéticos.

El Presidente fue consultado sobre la presión fiscal en el marco de la reducción del déficit fiscal y aseguró: "Hoy nadie discute que tenemos que ir hacia una reducción del déficit fiscal. Años atrás había discursos mágicos que no explicaban cómo resolver el tema. Ahora hablamos con la verdad".

"No niego los problemas que tenemos. Que me explaye en las cosas que están bien no significa que no reconozca lo que está mal", dijo Macri tras enumerar parte de los logros y defender las obras que se harán a través del sistema de Participación Público Privada (PPP).

Sobre lo que viene, en materia económica, dijo: "Vamos a hacer los cambios profundos que la Argentina necesita y será en verdad" y luego defendió el arreglo con el Fondo: Es un acuerdo enorme de todos los líderes mundiales que avalan el rumbo que tomó la Argentina. Lo han escuchado decir que felicitaban las reformas que llevaba adelante Argentina, que fueron las mismas que ellos hicieron años atrás".

"Fuimos al FMI porque necesitábamos que alguien nos apoye en nuestro plan. Ellos aceptaron esa propuesta", remarcó Macri, y se mostró optimista: "Esto que hemos logrado es un paso y tenemos que estar comprometidos con el valor de la palabra. Yo represento una vocación de los argentinos de hacer las cosas de una forma distinta. Este es el camino que tenemos que recorrer".

Antes de cerrar la charla, el mandatario aseguró que el camino de reducir los impuestos continuará. "Si soy una pymes y tengo tantos impuestos que me aplastan tanto desde la Nación, Provincia y Municipios, es para sobrevivir. Está en marcha el proceso de reducción de los impuestos distorsivos. Hay que confiar de nuevo en la AFIP y regularizar las situaciones".