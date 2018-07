Claro comienza a liderar la convergencia telco y aparecen los primeros conflictos por la televisión y los contenidos

Tecnología

23-07-2018 La filial de Carlos Slim ya ofrece combos múltiples. Telecentro y las cooperativas son fuertes en el triple play pero... Telecom debe esperar hasta el año próximo para lanzarse con la televisión dentro de sus paquetes. ¿En qué anda Movistar? ¿Cuáles son los obstáculos que comienzan a verse?

En el año del inicio de la convergencia debían ocurrir dos cosas más para que la eventual competencia se acrecentara: que terminara el Mundial de Rusia 2018 y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se expidiera sobre la fusión. Cumplidos ambos trámites hay que decir que el único proveedor de múltiples servicios de telecomunicaciones es Claro, pues ya brinda cinco prestaciones combinadas, mientras Telecentro sigue siendo la vedette del triple play.

Claro está ofreciendo en distintos puntos del GBA internet por fibra óptica más servicio de TV más telefonía fija y móvil. Y como sus servicios móviles brinda, a su vez, Clarovideo y Claromúsica, se erige como el prestador convergente con más cantidad de prestaciones otorgados en un mismo paquete.

La diferencia entre los paquetes está dada por la velocidad de la conexión a internet, que arranca en los 10 mb, y le siguen en accesos de 20, 30 y 50 mb. En valores que van desde los $699 a los $799, de los más competitivos que hay en el mercado hasta ahora.

Telecentro, en tanto, continúa siendo la vedette del triple play, tal como la califican en el mercado. Sus triple packs arrancan en los 30 mb a un costo de $ 1.356 por mes. Con promoción de paquetes Premium por tres meses.

Las cooperativas de telecomunicaciones también son las que vienen ofreciendo el combo triple desde hace tiempo. Telviso, Telpin, Tortuguitas, TelVGG, Funes Coop, Morteros, Calafate, Santa Rosa y Caroya conforman el pelotón de las entidades que ya brindan estos paquetes.

A finales de este año, este grupo, junto a otras cooperativas, podrá sumar el servicio celular bajo la figura de Operador Móvil Virtual (OMV) a través de CATEL, la cámara que las nuclea, y también la plataforma de OTT (streaming de video).

¿Y qué pasa con los otros grandes, como Telefónica y Telecom?

Telecom sólo puede ofrecer servicios en dúo puesto que no puede empaquetar la televisión paga con la telefonía móvil hasta el 1° de enero de 2019 en las ciudades en las que ya está habilitada la convergencia (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), como parte de las condiciones que impuso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para autorizar la fusión con Telecom.

Sin embargo, en estas últimas dos semanas la compañía se volvió más agresiva en término de captura de clientes a través de Personal, el negocio de la telefonía móvil. Son frecuentes las llamadas desde call centers ofreciendo el servicio celular junto con Fibertel con el primer bonificado durante un año.

Si alguien contratase ese paquete ahora, al cabo de seis meses o un año, según en dónde viva, seguramente reciba alguna promo adicional en donde se le sume la televisión. Especulaciones que coinciden con las fechas regulatorias.

La compañía está trabajando fuertemente en la asociación de sus diferentes marcas. Al ingresar a la tradicional página de Cablevisión Fibertel aparece un enorme cartel en donde le informan al usuario que ahora se pueden contratar los servicios de Personal desde ese espacio.

¿Qué pasa con Telefónica? La compañía sigue desplegando sus redes de fibra óptica, como parte de su estrategia más agresiva en el mediano y largo plazo.

Todo indica que a finales de este año lanzará su propuesta convergente que en la región se conoce como Movistar Play.

¿Y en qué consiste ese servicio en los países donde ya está disponible?

En Colombia, Movistar ofrece con su plan de fibra paquetes que combinan no sólo distintas velocidades de internet sino también televisión y telefonía fija y móvil. Y sobre ellos monta Movistar Play que permite acceder a los contenidos de video desde cualquier dispositivo, se trate tanto de televisión lineal, con canales en vivo, como películas en alquiler.

En Perú, en tanto, al ser cliente de Movistar se accede al servicio de televisión (Movistar Play) y el fútbol. Además de tener la telefonía móvil, lógicamente. En una oferta similar a la de Colombia.

Estos dos ejemplos son una muestra de cómo podría ofrecerse en los próximos meses el combo de servicios múltiples en la Argentina. Claro que esto no ocurrirá de manera masiva hasta tanto Movistar no tenga suficiente cobertura de red de fibra óptica. No es posible sostener el buen funcionamiento de los servicios sin esa tecnología.

La batalla que se viene

Como se advierte, el secreto pasa por los servicios de video, sea televisión lineal o video en streaming o, mejor aún, ambas posibilidades dentro de los paquetes.

Acá comienza a vislumbrarse otra historia que, hacia adelante, promete no sólo traer muchos capítulos en el mercado sino, por momentos, ofrecer escenas de culebrón latinoamericano.

Varios de los operadores que ya brindan algún tipo de servicio de televisión no tienen en su grilla a todos los canales de aire o a todos los canales de noticias, que suelen ser los que acaparan todavía el mayor interés de una parte de los televidentes.

Por ejemplo, en la grilla de televisión de Claro no están las señales abiertas de Canal 13, América y Canal 9. El único de los cuatro canales capitalinos con presencia en su propuesta es Telefé. Varias señales exclusivas de noticias tampoco están en su programación.

La razón de estas ausencias se debe a que estas señales imponen condiciones comerciales que resultan excesivamente costosas para los prestadores de servicios de telecomunicaciones. También entienden que los públicos consumen los contenidos de video de otra manera y la estrategia se concentra sobre esos nuevos modos.

Y es posible que, de mantenerse esta situación hacia adelante, otros prestadores de telecomunicaciones convergentes que aún no se largaron en esta carrera atraviesen situaciones similares. Es decir, que los canales de aire se nieguen, bajo la imposición de condiciones comerciales abusivas, a formar parte de esas nuevas propuestas de consumo de contenidos. Movistar es una de las empresas que ya está enfrentándose a esa situación.

Son conocidas las maniobras de "cartelización" de los canales de aire de la Capital Federal a la hora de definir sus políticas comerciales, tal como califican en el mercado publicitario a ciertas decisiones conjuntas que toman estas empresas en la materia. No sería descabellado imaginar que esas mismas acciones se trasladen al terreno de los contenidos. De hecho, lo que ya está ocurriendo es otra muestra de ello.

Sobre estas cuestiones algunas compañías ya se encuentran en estado de alerta. Y advierten a los organismos regulatorios sobre la necesidad de comenzar a velar por la igualdad de condiciones para la emisión de los diversos contenidos existentes entre todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones convergentes.

La forma en que se articulen hacia adelante las propuestas de contenidos serán determinantes en lo que vaya ocurriendo, en paralelo, con el servicio de TV paga, que podría estar comenzando su proceso de retracción. Aunque no de manera inmediata.

Según un estudio de Carrier y Asociados, el 56% de los usuarios de internet que son abonados a la televisión por suscripción "espera propuestas alternativas con mejores precios para migrar de su proveedor actual".

La propuesta de Claro, que es una de las primeras dentro de la propuesta convergente, se para en el mercado con precios competitivos. Habrá que ver hacia adelante qué ocurre en las zonas en que opera: si es capaz de capturar con lo que ya tiene a los abonados de los otros servicios, o si aún debe fortalecer más la propuesta comercial.