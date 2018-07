Miguel Ángel Pichetto: "La candidatura de Cristina Kirchner consolida el triunfo de Cambiemos"

Politica

20-07-2018 El senador peronista de Río Negro aclaró que él no alienta esa postulación y aseguró que el kirchnerismo "está en una tarea de expansión" para el 2019

Acuerdo con el FMI



Luego de que el senador peronista de Río Negro, Miguel Ángelafirmara que la expresidentaseríapara suceder a Mauricio Macri , aclaró que él no alienta esa postulación.y, conociéndola (a Cristina),Pero se va a repetir la historia de la provincia de Buenos Aires el año pasado", dijo en referencia a cuando la exmandataria perdió contra Esteban Bullrich. En LN+ afirmó que. Y, agregó, queconvalide y, nuevamente,El que le respondió a Pichetto fuediputado Agustín Rossi, quien recordó que fue el mismo Pichetto quien le negó a la ex presidenta la posibilidad de ingresar al bloque del PJ en la Cámara Alta. Rossi le pidió "que se dedique a su espacio, que no puede definir un candidato, y deje de hablar de nosotros". "Los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver Pichetto con nosotros? Fue el dirigente político que no quiso que Cristina esté en el bloque", sostuvoEn cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Pichettoaunque aclaró: "Hasta el momentoni por parte del Gobierno , ni tampoco por el Fondo ". El legislador opositor opinó que" por las "condicionalidades" que generan un otorgamiento de crédito de este tipo; y explicó: "Detrás de este tema, siempre hay unqueen los. El Gobierno ya hizo el ajuste en el sector público y, también, en el sector privado porque difícilmente se logren paritarias en línea con el