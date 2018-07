Moyano planea medidas de fuerza contra la multa millonaria y FMI, mientras el Gobierno se prepara para una temporada de conflicto

Economía

20-07-2018 Camineros realizará un plenario el próximo martes para decidir sus próximos pasos tras la multa que le impuso Triaca. El ministro de Trabajo busca dar un castigo ejemplar para que los gremios acaten sus decisiones ante un eventual aumento de la conflictividad

Hugo Moyano volverá a las calles recargado. El titular de Camioneros encabezará el martes próximo un plenario en la sede de la federación, en donde se definirán medidas de fuerza que podrían incluir un paro para rechazar la sanción de $810 millones que le impuso el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a su sindicato. Así lo confirmó este viernes el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, en una conferencia de prensa desde Formosa. Mientras tanto, la cartera laboral ya prepara otra sanción por una situación similar en junio pasado.

A partir de la notificación, el gremio tiene tres días para apelar la medida ante la dependencia de Triaca, pero antes deben pagar la multa. Desde el sindicato informaron, sin embargo, que acudirán a la Justicia, como ya lo hicieron en una ocasión previa. "Si quieren llevarse ese dinero, quiebran la obra social", advirtió Pablo Moyano sindical en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. "Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del ministerio para que los atiendan y les diga él (por Jorge Triaca) por qué tomaron esta medida", remarcó.

En una guerra que sigue escalando, el camionero también evalúa impulsar una protesta desde el espacio de gremios disidentes que se oponen a la suspensión de la renovación de autoridades en la CGT, prevista originalmente para el 22 de agosto. Ese es el caso de los metalúrgicos (UOM), metalmecánicos (Smata) y la Unión Ferroviaria, junto con taxistas, entre otros. La próxima reunión será el miércoles en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró, enfrentado a la decisión de liberar las tarifas aéreas y el avance de las Low Cost.

El Ministerio de Trabajo aplicó ayer la mayor multa de la historia a una organización sindical por el supuesto incumplimiento de una conciliación. Si bien la sanción respondió a las asambleas que realizó el gremio en reclamo de un bono de fin de año, que finalmente terminó por acordar con las empresas meses atrás, Triaca busca con la penalidad sentar una suerte de caso ejemplar que disuada a otros gremios de incumplir sus decisiones ante un eventual escenario recesivo que pudiera agravar la conflictividad. "Se trata de que las conciliaciones se cumplan", señalaron en la cartera laboral.

El funcionario justificó hoy la sanción contra Camioneros y detalló que la multa deriva de una sanción de $4.430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando un total de $809.790.710 millones. La decisión deriva de la ley 25.212 que castiga el incumplimiento de la conciliación obligatoria, que en este caso fue dictada el día 26 de diciembre de 2017 y constatada por inspectores de la cartera laboral, según un comunicado oficial difundido ayer por esa dependencia.

"No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos", enfatizó Triaca.

Paradójicamente, la medida coincidió con la homologación del acuerdo salarial firmado por Camioneros el mes pasado, que contempla un aumento acumulativo en total del 25%. Triaca le dio el visto bueno luego de que el sindicato y la federación empresaria del autotransporte de carga (Fadeeac) rectificaron el texto previo que no dejaba en claro si el incremento era acumulativo. Con todo, el endurecimiento oficial reforzó la percepción en Camioneros de que la multa respondería a la necesidad de enviar un gesto de fortaleza en medio de las dificultades para blindar el acuerdo con el FMI.

En rigor, la penalidad se dio a conocer un día antes de la llegada al país de la directora del Fondo, Christine Lagarde, quien se reunirá esta noche con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y Mauricio Macri. Desde la mañana temprano la presencia de la funcionaria en Buenos Aires, que viajó para participar de la cumbre de ministros de Economía y titulares de Bancos Centrales del G20, disparó una jornada de protestas en el centro de la Ciudad, que continuará este sábado.

"Estos gorilas toman esta decisión ahora que llega la señora que manda (por la titular del FMI, Christine Lagarde). Quieren demostrarle que son fuertes", aseguró Moyano, que se siente perseguido por el Gobierno: "Es demasiado evidente el odio que nos tienen. Inventaron lo de Independiente, lo de Córdoba y ahora salen con esto...".

El dirigente de Camioneros está convencido de que esta es otra medida que se enmarca dentro de un plan del oficialismo que apunta a "doblegar al movimiento obrero". En las últimas horas, el Ejecutivo prosiguió en sus negociaciones con los gobernadores y popes del peronismo para reducir el déficit fiscal mediante recortes en la obra pública, transferencias y el gasto social, incluidas las jubilaciones. En simultáneo a esas reuniones, la CGT se negó ayer a apoyar el acuerdo con el Fondo, pero sin anunciar medidas concretas en rechazo a la llegada de su directora.

"La CGT tendría que haber convocado hoy en repudio al FMI, o no se dan cuenta que vienen por la reforma laboral y los convenios, ya tendrían que haber dado un paso al costado y dar paso a nueva camada", aseguró este viernes desde Formosa.

En su opinión, el Gobierno pretende ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. "Pero con nosotros no lo van a conseguir", aseguró antes de señalar que sería bueno que otros sindicatos apoyen su lucha, aunque aclaró que de todos modos no esperan colaboración. "Nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos porque después van a apuntar al resto, pero si no la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, solo nos arrodillamos ante Dios", desafió.