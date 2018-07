Luis Caputo es más pesimista que Marcos Peña con el crecimiento de la economía argentina para este año

Finanzas

20-07-2018 El titular del Banco Central prevé que el PBI crecerá sólo 0,4% pero en Jefatura de Gabinete siguen proyectando 1% para el cierre del año

El presidente del Banco Central , presentó el jueves por la noche su(IPOM), donde detalla no sólo lo que pasó sino que dan ciertos indicios de lo que vendrá. En materia de economía real, el Central también tiene sus pronósticos que -no necesariamente- coinciden con la visión del Gobierno. En un tramo del comunicado, la autoridad monetaria señala que en su escenario basey un fortalecimiento gradual de la economía para 2019. "Tras la retracción de la actividad en el segundo trimestre, el escenario base del BCRA prevé unade 2018 a partir del desempeño esperado de la actividad agrícola, la normalización del funcionamiento de los mercados financieros y la suba de los ingresos reales como resultado de la menor inflación mensual prevista para el segundo semestre", dice el Central.Si bien el 0,4% FMI ) y el consenso del mercado medido por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), no lo está tomando las propias proyecciones del Gobierno. Según la última "Carta de Jefatura", una publicación de lasobre gestión y política pública, que se conoció el mismo día que el IPOM de Caputo . "Nuestro país fue especialmente afectado debido al elevado déficit de cuenta corriente, uno de los riesgos latentes de la estrategia gradual. Por eso, el Gobierno revisó el pronóstico de crecimiento para 2018, que pasó de 3% a alrededor de 1%. Estos, mientras la economía absorbe los efectos de la depreciación del peso y una inflación mayor a la esperada,. Pero confiamos en que a partir del año que viene la economía argentina retomará el camino del crecimiento ", dice la cartera comandada por Marcos Peña.