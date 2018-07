La UBA ganó competencia de Derecho Internacional tras vencer a Oxford y otras universidades

Management

20-07-2018 La Facultad de Derecho ganó la Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition. El equipo argentino estuvo compuesto por los estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann

La Facultad de Derecho de lase consagró este viernes campeona de la Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition 2018 en el Palacio de las Naciones, sede de las, Suiza. El equipo ganador está compuesto por los/as estudiantes, quienes fueron acompañados/as por la tutota académica Katiay la co-tutora Jimena. Esta es la décima edición de laque es organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y participan de este concurso universidades de todo el mundo. El equipo fue elegido el 6 de noviembre de 2017, por un equipo de docentes y ex participantes de la Competencia. Previamente, los postulantes habían recibido unrelacionado con. Sobre el mismo, los estudiantes debieron presentar un memorial escrito en representación dely luego defenderlo oralmente ante un panel de jueces y juezas. Ambas presentaciones se realizaron íntegramente en idioma inglés.



Una vez seleccionados, siguieron poco más de ocho meses de intenso trabajo y preparación por parte del equipo. La organización de la competencia envió en diciembre el caso hipotético “Humanity First vs. the State of St. Priyah and Miyah” para el que las universidades inscriptas tuvieron que redactar memoriales con argumentos jurídicos para defender a ambas partes: el Estado y la ONG que representaba a las víctimas.

Esta etapa requirió que el equipo realizara una exhaustiva investigación sobre estándares de derecho internacional de los derechos humanos y de jurisprudencia de los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos. Trabajaron en conjunto para lograr argumentos creativos y bien fundamentados desde lo jurídico.



De las 166 universidades inscriptas, sólo 40 (representando equitativamente a las cinco regiones de las Naciones Unidas) superaron la instancia de memoriales escritos y avanzaron a las rondas orales, entre ellas, la UBA, la Universidad de Yale (EEUU), Universidad de San Pablo (Brasil), la University of Lucerne (Suiza), Universidad de Oxford (Reino Unido), entre otras.

Las rondas orales preliminares se desarrollaron en el Palacio de las Naciones del 15 al 20 de julio. La Facultad de Derecho participó en cuatro rondas, dos representando a las víctimas del caso y otras dos al Estado. Les tocó enfrentarse a las siguientes universidades: Army Institue of Law, Mohali (India), University of New South Wales (Australia), University of Oxford (Reino Unido) y Midlands State University (Zimbabwe).

Habiendo recibido el puntaje más alto de las rondas preliminares, la UBA avanzó a la etapa de semifinales. El jueves 19, debió enfrentarse nuevamente a la Universidad deen el rol del Estado. Finalmente, superaron nuevamente esta etapa yse desarrolló este viernes 20 a las 9.30 hs (Ginebra, Suiza). La Facultad de Derecho representó a las víctimas del caso contra la St. Thomas University (Canadá).El Tribunal estuvo compuesto por: Julia(Jueza de la Corte Internacional de Justicia), Mogoen(Juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica), Verónica(actualmente presidiendo el “Global Campus of Human Rights”), Joel(Comisionado de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos), Christof(profesor de Derecho Internacional y director del “Institute for International and Comparative Law in Africa “) y Zdzislaw(Vice-presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas). Luego de una ronda oral altamente competitiva, el equipo de la Universidad de Buenos Aires se consagró. Este campeonato es el tercero que la Facultad de Derecho de la UBA obtiene en 2018 y el noveno en su historia.