A 40 años del primer "bebé de probeta", analizan cómo influye la obesidad en la fertilidad

Actualidad

21-07-2018 PronaKal Group reveló una encuesta dónde analiza cuánto sabe la sociedad sobre cómo afecta el sobrepeso y la obesidad en la capacidad reproductiva

Tres de cada cuatro encuestados piensa que el sobrepeso en la mujer provoca mayores dificultades a la hora de conseguir el embarazo que si lo tiene el hombre, cuando la realidad es que es indiferente quien lo sufra, ya que afecta de igual forma sobre la capacidad reproductiva de la pareja.

Este y otros falsos mitos en torno al exceso de peso y su relación con la fertilidad, se han hecho patentes en los resultados de una encuesta realizada por PronoKal Group a través de sus redes sociales.

La compañía, dedicada a la mejora de la salud y especializada en tratamientos de pérdida de peso, lanza un mensaje de concienciación sobre cómo el exceso de peso reduce las posibilidades de una pareja de concebir, aumenta el riesgo durante la gestación y puede provocar problemas de salud en el bebé.

En el mundo hay casi 50 millones de parejas infértiles, según indica un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer dato sorprendente que arroja esta encuesta es que a pesar de que un 76% de los encuestados sabe que el exceso de peso afecta negativamente sobre la salud reproductiva, existe un gran desconocimiento entre los encuestados sobre qué problemas concretos puede provocar.



Concretamente, un 42% de encuestados cree que el sobrepeso y la obesidad afectan poco o nada sobre el desarrollo del tubo neural en el bebé (la porción embrionaria a partir de la cual se desarrolla el sistema nervioso central del feto) o sobre la calidad del semen.

Algo sorprendente, teniendo en cuenta que según datos publicados en la revista Journal of the American Medical Association(JAMA), afrontar un embarazo con obesidad, supone un 87% más de riesgo de que el niño padezca un defecto del tubo neural.



Asimismo, para el 41% de encuestados el exceso de peso tampoco afecta en gran medida sobre la posibilidad de sufrir un parto prolongado. Un pensamiento también equivocado y contrario a lo publicado en 2004 en la revista Obstetrics and Gynecology (Obstetricia y ginecología), donde hallaron que las mujeres con exceso de peso tienen la fase activa del parto un promedio de 80 minutos más larga, y las mujeres obesas, 105 minutos más larga que las mujeres más delgadas.

Te puede interesar La insólita vida privada y familiar de Milei, el economista más polémico

Que el exceso de peso puede provocar con mayor frecuencia la necesidad de recurrir a cesárea, es otra de las cuestiones menos conocidas, pues para el 35% de encuestados, el exceso de peso influye poco o nada en esta problemática.

Por sexos, las respuestas, actitudes y conocimientos frente a esta problemática varían, ya que la mitad de los hombres encuestados considera que si tuviera exceso de peso se plantearía adelgazar solo si le costara conseguir el embarazo con su pareja, mientras que para el 67% de las mujeres es primordial perder peso antes de intentar quedarse embarazada, para tener mayores garantías de éxito desde el inicio.

Si el sobrepeso, en cambio, lo tiene la pareja del encuestado, hombres y mujeres coinciden en que lo mejor sería pedirle a la pareja desde el inicio que intentara perder peso para tener más posibilidades de éxito. Esta sería la actitud del 46% de los encuestados, pero un cercano 37% lo pediría solo si llega a costarles conseguir el embarazo.

¿Cuánto más saben los que ya han sido padres?

A pesar de que parecen más informados, el falso mito de que si la mujer tiene el sobrepeso hay mayores dificultades para conseguir el embarazo sigue presente, ya que ha sido la respuesta elegida por el 71% de los padres encuestados. Solo el 14% de los que habían sido padres saben que influye en la misma medida si el sobrepeso lo tiene el hombre o la mujer.

Otros datos destacables de los encuestados que habían sido padres son, por ejemplo, que el 57% desconoce los efectos que el exceso de peso puede provocar en el desarrollo del tubo neural del bebé, o que el 43% de los encuestados desconoce que el exceso de peso puede aumentar la

duración del parto.

Cabe resaltar, que la encuesta finaliza preguntando a los que han sido padres, si tuvieron algún problema para conseguir el embarazo. El 100% de los que contestan afirmativamente, reconocen el sobrepeso como la principal causa de sus problemas de infertilidad.

"Teniendo en cuenta que según muestran recientes estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition y The International Journal of Behavioral Medicine, perder más peso al inicio del tratamiento ayuda a mantenerlo durante más tiempo que si se pierde peso de forma gradual, y que además, diversos expertos y sociedades científicas, como la SEEDO, afirman que con una reducción y mantenimiento del 5% del peso corporal ya se nota una importante mejora de las complicaciones asociadas a la obesidad , es lógico pensar que la mejor recomendación para este tipo de parejas es optar por tratamientos de pérdida de peso que ofrezcan eficacia y rapidez en los resultados", comenta el Dr. Ignacio Sajoux, Chief of Scientific Department de PronoKal Group.



En esta línea, el Método PronoKal que permite perder 9Kg en un mes según estudios, se posiciona como una de las soluciones más efectivas para luchar contra esta causa.