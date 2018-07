Sylvester Turner: "Hay un gran potencial para que Vaca Muerta sea la próxima Houston"

Economía

22-07-2018 El alcalde de esa ciudad señaló que puede colaborar con su experiencia para que la Argentina pueda sacar provecho de sus recursos naturales

Te puede interesar Hay máxima tensión en el Gobierno: Dujovne amenaza con renunciar si se aplican nuevos impuestos al turismo

El alcalde de Houston,, visitó la Argentina la semana pasada y señaló quetiene el potencial para desarrollarse como ya lo hizo la capital texana, conocida por ser la mayorde Estados Unidos . "Creo que hay posibilidades ahí, existe el. Houston es conocida como la capital energética del mundo desde hace algún tiempo. Y en Estados Unidos , por muchos años,. Y una de las razones principales de ese cambio es el", afirmó Turner, quien agregó: "Creo que, lo que se está produciendo en la Argentina puedey nosotrosen ese desarrollo". Según el funcionario, la clave de su ciudad "esestaral resto del mundo, reconocer que tenemos que ser unen el mercado"."Nos enfocamos cada vez más en, no quiere decir que no tuviéramos estos elementos en Houston, pero no jugábamos en un sentido global e integrado para construir este. Ahora lo hacemos, porque", señaló en diálogo con La Nación. "Aquí tienen muchos, hay bastante que pueden hacer con eso para. Nosotros decidimosdesde la década del, no podés depender solo del gas y petróleo ", remarcó el funcionario, quien agregó: ", no son necesariamente enemigas". Según el análisis de Turner, el número depuedepara la Argentina. "Hubo un boom significativo del shale. En Texas también lo tuvimos y creo que podemos", remarcó. También recomendóentre el puerto dey el de, el, donde cree que hay enormes posibilidad de desarrollo para la Argentina.