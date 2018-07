Ratifican 120 despidos en una refinería de Bahía Blanca

Management

23-07-2018 Incluso luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo, no se logró torcer la decisión de la empresa Trafigura sobre las desvinculaciones

Te puede interesar Cautelosas y conservadoras: seis de cada 10 empresas todavía apuestan por mantener su dotación de personal

La refinería Loma Paraguayaen Bahía Blanca, e incluso luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo, no se logró torcer la decisión de la empresa. Desde el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca y La Pampa indicaron, según Infogremiales, que "no se pudo avanzar en nada debido a las, tanto de la empresa como del sindicato" y destacaron la importancia de que "participen otros actores que todavía no se sumaron a las negociaciones y deberían hacerlo"."Está claro que el conflicto no es por una cuestión laboral, están en juego muchas cosas y por eso se tienen que involucrar más actores, como por ejemplo el Ministerio de Energía. La postura de Trafigura esy poner en marcha la refinería, mientras que la nuestra es poner en marcha la refinería y después conversar", aclaró Fabio Pierdominici, dirigente del SPGyB. En declaraciones a La Nueva Provincia, señaló que "esque una empresa compre una refinería, considerando que en el país no hay más que siete, y". Del encuentro realizado participaron el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, autoridades del sindicato, representantes de la empresa Trafigura, dueña de la refinería de Loma Paraguaya, del OPDS, del Ministerio de Trabajo bonaerense y el bahiense Iván Budassi en representación del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.