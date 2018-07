Estos son los cibercriminales más buscados por el FBI

Tecnología

23-07-2018 Diferentes delincuentes están acusados desde fundar una compañía de hackers con apoyo de Irán a piratear los capítulos de "Juego de tronos"

Desde fundar una compañía de hackers con apoyo de Irán a piratear los capítulos de "Juego de tronos". Las tipologías de delitos que han cometido los siguientes piratas informáticos son muy diversas. Pero todos tienen algo en común: forman parte de la lista de los cibercriminales más buscados por la Agencia Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, sigla en inglés).

El iraní Behzad Mesri, también conocido como “Skote Vahshat”, consiguió piratear la serie “Juego de tronos” de HBO y obtuvo episodios, guiones y esquemas de la trama no publicados y después exigió un rescate de 6 millones de dólares en Bitcoin.

También robó episodios no emitidos de otras series como “Curb Your Enthusiasm” y “The Deuce”. El FBI lo busca por acceso a sistemas informáticos, robo de datos de propiedad de esos sistemas e intento de extorsión.

Danial Jeloudar y Aras Amiri Abedian están en la lista de los más buscados por haber utilizado malware para robar una gran cantidad de números de tarjetas de crédito y otra información personal entre 2011 y 2016.

Se calcula que obtuvieron más de 30.000 nombres y números. Además, usaron esa información para extorsionar dinero, bienes y servicios de las víctimas, reclamando el pago en Bitcoins.

El FBI ha incluido en su lista de más buscados a los responsables de crear el Instituto Mabna, una compañía de hackers (en la fotografía superior) que cuenta con el respaldo del estado iraní.

Se persigue a su fundador Gholamreza Rafatnejad por presunto ciberrobo patrocinado por el Estado, a su director administrativo Ehsan Mohammadi y a siete de sus empleados: Seyed Ali Mirkarimi, Abdollah Karima, Mostafa Sadeghi, Sajjad Tahmasebi, Mohammed Reza Sabahi, Roozbeh Sabahi y Abuzar Gohari Moqadam.

Estos hackers robaron, durante más de cuatro años, más de 30 terabytes de datos académicos y propiedad intelectual de Estados Unidos. Rafatnejad dirigió la campaña de forma coordinada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En la lista del FBI tampoco faltan hackers rusos, y entre ellos Evgeniy Mikhailovich Bogachev, alias “Slavik”, considerado el mayor cibercriminal de Rúsia. Bogachev inventó el malware llamado “Zeus”, utilizado para capturar números de cuenta bancaria y contraseñas.

Una versión modificada de “Zeus” llamada “Game Over Zeus” infectó más de un millón de ordenadores y sirvió para robar más de 100 millones de dólares.

Además también sirvió para infiltrarse en las computadoras ucranianas en busca de información políticamente sensible en el momento de la anexión rusa de Crimea. El FBI ofrece una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información relacionada con Bogachev.

Los seguidores de Slavik, conocidos como la pandilla Jabberzeus, son un grupo de jóvenes de veintitantos años que efectuaron ataques cibernéticos con una variante del infame malware Zeus llamado “Jabber Zeus”.

Otro de los hackers rusos buscados por el FBI es Alexsey Belan, por el que se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que pueda llevar hasta él. Belan ha sido acusado tres veces por crímenes relacionados con intrusiones informáticas. Supuestamente habría robado información de suscriptores de al menos 500 millones de cuentas de Yahoo.

La lista completa de los cibercriminales más buscados puede consultarse en la web del FBI aquí.