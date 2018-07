Macri anunció reforma de Defensa Nacional: "Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior"

Actualidad

23-07-2018

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en Campo de Mayo, desde donde anunció la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, donde las Fuerzas Armadas cumplirán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

"Es importante que puedan colaborar con las seguridad interior", anunció el primer mandatario, habilitando que los militares puedan intervenir en tareas de seguridad interior contra el narcotráfico y el terrorismo, algo que hasta ahora es ilegal.

El jefe de Estado señaló que los militares actuarán como "apoyo logístico en la zona de fronteras", así como ante "eventos de carácter estratégico".

Las Fuerzas Armadas tendrán también como misión la "custodia y protección de los objetivos estratégicos", señaló Macri durante un acto que encabezó en Campo de Mayo junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los jefes militares.

"Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión", señaló Macri, quien indicó que la actual política de defensa coloca a los militares a trabajar ante "amenazas antiguas".

El jefe de Estado apeló en su discurso a remarcar que la nueva doctrina abarca a las Fuerzas Armadas del "siglo XXI", intentando evitar toda asociación del nuevo plan con el rol del Ejército durante la última dictadura cívico militar.

Por su parte, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, explicó que se trata de un plan "a mediano y largo plazo", aunque afirmó que el Gobierno implementará con una "Unidad de Despliegue Rápido" compuesta por diez mil hombres para movilizarse a las zonas de conflicto.

"Las FF.AA. van a seguir preparándose para la defensa de la seguridad nacional, esto no tiene nada que ver con la conflictividad social", dijo Aguad en declaraciones a C5N, al ser consultado sobre el rol de las fuerzas en materia de protestas sociales.

La decisión, que ya despertó polémica y rechazo en sectores opositores, comenzará a ponerse en práctica desde el 1° de agosto, cuando el Ejército comenzará a desplegarse con unos 500 agentes en el programa Escudo Norte, que actualmente está en manos de las fuerzas de seguridad. La intención es que estén en Salta, Formosa y Misiones.

El 90% serán integrantes del Ejército, mientras que el resto será de la Fuerza Aérea. Hay alrededor de 600 militares que custodiarán objetivos que el Gobierno considera "estratégicos" y que hoy se encuentran en manos de la Gendarmería Nacional, la fuerza creada especialmente para el cuidado de las fronteras.

Se trata de una reformulación que busca darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, en un contexto en el cual la Argentina no tiene una hipótesis de conflicto bélico activa y debe enfrentar amenazas distintas a las de años anteriores.

Pero además, en una situación de muchas críticas por la falta de presupuesto. Sin ir más lejos, semanas atrás se suspendió el desfile militar por el 9 de Julio, y hubo duras críticas por los aumentos otorgados en una primera instancia al personal civil. Todavía no se definió cómo será el esquema de despliegue de las bases militares, aunque las unidades serán agrupadas en función de la cercanía geográfica y la especialidad.

Los 5 puntos principales de la reforma

1) "Tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad deben participar de la custodia y protección de objetivos estratégicos, por lo que resulta necesario que el Poder Ejecutivo proceda a la identificación de dichos objetivos y la asignación de responsabilidades de custodia".

En este punto, el propio presidente Mauricio Macri reconoció que las FFAA colaborarán en cuestiones de seguridad interior, "brindando apoyo logístico en zonas de frontera" y con la custodia y protección "de objetivos estratégicos", esos lugares de interés para la defensa nacional y que podrían incluir activos valiosos para el desarrollo como, por ejemplo, reservas de recursos naturales (por ejemplo, Vaca Muerta, o el yacimiento petrolífero Cerro Dragón, escenario de una cruenta protesta gremial en 2012 que le significó al país la pérdida de 50 millones de pesos).

2) "Es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general, y en particular de las Fuerzas Armadas, para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenaza a los intereses de la nación y sus correspondiente riesgos presentes y futuro".

En el borrador del decreto que firmará Macri, se sostiene que "las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial ". Así, se deroga el decreto 727/2006, impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que establecía que los militares únicamente podían actuar ante un ataque de un Estado externo.

Con esta modificación, los ataques externos a un país pueden venir de grupos que no necesariamente son Estados y pueden constituir grupos terroristas o narcotraficantes. En este tramo del texto se deja en claro que "el cumplimiento de esta misión primaria no afecta la Ley de Seguridad Interior", aunque se destaca que "no resulta adecuado restringir las potencialidades para la defensa nacional".

3) El nuevo decreto, además, incorpora una nueva doctrina mundial que se impone ante ataques terroristas. Así, limita el accionar de los militares a "Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones en el Marco de la ONU u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional".

4) Por otro lado, se deja en claro en el borrador decreto que las FFAA no estarán por encima de las fuerzas de seguridad para evitar todo tipo de objeciones. Así, se señala que "se considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad".

5) La instrumentación de esta reforma se dará por medio de una modernización de las FFAA y una readecuación de estas para "alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar".

Esta parte del decreto es amplia y en su reglamentación -según el borrador que se estudia en el Ejecutivo- se incluirá toda la reforma que prevé el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para crear una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos que se trasladarán a las fronteras para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.