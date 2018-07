Cambio de contexto; en dólares, la Argentina ya es más barata que ciudades como Londres o París

Comex

23-07-2018 Según el informe de IERAL, la comparación de precios internacionales refleja un significativo abaratamiento del país respecto del año pasado

Ladelen los últimos mesesfuertemente los, pasaron de estar en niveles más altossimilares a los dea estar, actualmente, en valores generalmenteque el que se registra en estas ciudades, según el últimode coyuntura de. El estudio señala que la comparación de precios internacionales refleja un significativo abaratamiento de los precios en dólares de la Argentina respecto de una muestra de 12 meses atrás: "De acuerdo al, ajustado por diferencias de productividad y tomando como referencia para el país el precio del Cuarto de Libra", else sitúa en torno a losA su vez, en IERAL destacan que el tipo de cambio nominal podría fluctuar al compás de la, sin embargo advierten que distintos factores podrían modificar el precio de equilibrio y no necesariamente en una única dirección. El informe concluye que "el actual nivel del tipo de cambio se acerca bastante a los valores de mediano plazo que sugiere la Teoría de la Paridad de Poder de Compra, pero esto no implica que el actual valor se mantenga inalterado en el mediano plazo sino que, dependiendo del escenario internacional, de la evolución del gasto público y de la política monetaria, de ahora en más, el tipo de cambio podría seguir de cerca la evolución que tenga la inflación y podría ya no necesitarcomo los que tuvieron lugar en el último año".